Руководители комиссий по иностранным делам: волю народа Венесуэлы невозможно заглушить обманом

В заявлении председатели комиссий по иностранным делам отметили, что, опираясь на имеющиеся доказательства и заявления независимых наблюдателей за выборами, они не признают ложное сообщение Национального избирательного совета, согласно которому Николас Мадуро вновь одержал победу на выборах, передала пресс-служба Рийгикогу.

«Мы жестко осуждаем продолжающиеся усилия Венесуэлы по ослаблению воли избирателей и применению репрессий в отношении народа Венесуэлы после выборов, прошедших в воскресенье», - сообщают руководители комиссий по иностранным делам.

«Мы призываем режим Мадуро незамедлительно позволить провести прозрачную и независимую проверку результатов выборов. Целенаправленные попытки режима подорвать избирательный процесс в государстве - путем несоблюдения стандартов честного избирательного процесса; ограничения свобод представителей прессы и политической оппозиции; преследования и запугивания лиц, связанных с оппозиционной кампанией, как было задокументировано миссией по наблюдению за выборами Центра Картера, - являются неприемлемыми и подлежат осуждению», - отметили они.

Руководители комиссий по иностранным делам подчеркнули, что насильственные репрессии в отношении народа Венесуэлы и преследование лидеров оппозиции Марии Корины Мачадо и Эдмундо Гонсалеса, а также их команд должны быть немедленно прекращены. Также необходимо незамедлительно организовать переговоры между режимом Мадуро и Эдмундо Гонсалесом, чтобы обеспечить мирную и демократическую передачу власти.