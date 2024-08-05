Руководители комиссий по иностранным делам США и 15 европейских государств выступили с совместным заявлением, в котором осуждают поведение правительства Венесуэлы в ходе объявления результатов президентских выборов и призывают создать возможность для проверки результатов выборов.
Руководители комиссий по иностранным делам: волю народа Венесуэлы невозможно заглушить обманом
В заявлении председатели комиссий по иностранным делам отметили, что, опираясь на имеющиеся доказательства и заявления независимых наблюдателей за выборами, они не признают ложное сообщение Национального избирательного совета, согласно которому Николас Мадуро вновь одержал победу на выборах, передала пресс-служба Рийгикогу.
«Мы жестко осуждаем продолжающиеся усилия Венесуэлы по ослаблению воли избирателей и применению репрессий в отношении народа Венесуэлы после выборов, прошедших в воскресенье», - сообщают руководители комиссий по иностранным делам.
«Мы призываем режим Мадуро незамедлительно позволить провести прозрачную и независимую проверку результатов выборов. Целенаправленные попытки режима подорвать избирательный процесс в государстве - путем несоблюдения стандартов честного избирательного процесса; ограничения свобод представителей прессы и политической оппозиции; преследования и запугивания лиц, связанных с оппозиционной кампанией, как было задокументировано миссией по наблюдению за выборами Центра Картера, - являются неприемлемыми и подлежат осуждению», - отметили они.
Руководители комиссий по иностранным делам подчеркнули, что насильственные репрессии в отношении народа Венесуэлы и преследование лидеров оппозиции Марии Корины Мачадо и Эдмундо Гонсалеса, а также их команд должны быть немедленно прекращены. Также необходимо незамедлительно организовать переговоры между режимом Мадуро и Эдмундо Гонсалесом, чтобы обеспечить мирную и демократическую передачу власти.
«Правительства наших государств внимательно следят за развитием событий в Венесуэле и готовы к сотрудничеству по привлечению Мадуро к ответственности в случае, если он продолжит игнорировать демократическую волю избирателей Венесуэлы, чтобы в очередной раз украсть победу на выборах», - добавили руководители комиссий по иностранным делам.
В своем заявлении председатели комиссий по иностранным делам отметили, что демократическая оппозиция опубликовала результаты подсчетов голосов порядка 80 % избирательных бюллетеней, которые свидетельствуют о безоговорочной победе на выборах Эдмундо Гонсалеса.
«Эти данные отражают волю народа Венесуэлы - подобное волеизъявление невозможно заглушить обманом или запугиванием. Отказ Национального избирательного совета представить документы лишь усугубляет кризис легитимности режима Мадуро. Крайне важно проявить уважение к голосам, столь четко и смело выраженным посредством избирательной урны, и в полной мере восстановить демократические процессы в Венесуэле», - добавили депутаты.
К заявлению присоединились руководители комиссий по иностранным делам парламентов США, Армении, Бельгии, Эстонии, Ирландии, Италии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Румынии, Германии, Финляндии, Дании, Чехии и Украины. От Эстонии заявление подписал председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон.