Внедорожник потерял управление и перевернулся на крышу: в автомобиле находились маленькие дети

В субботу в 19:50 в полицию поступило сообщение о том, что на шоссе Валга-Уулу легковой автомобиль потерял управление, вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

По словам пресс-секретаря PPA Хеди Таммелехт, на месте происшествия выяснилось, что в автомобиле Jeep Commander в момент аварии находились 33-летняя женщина и дети четырех и шести лет. Они смогли самостоятельно выбраться из автомобиля и были доставлены в больницу на обследование медиками скорой помощи. Участники ДТП не пострадали.

Поездка трех человек на внедорожнике Jeep закончилась в кустах. Фото: Päästeamet

Спасателям из отряда Килинги-Нымме удалось отключить аккумулятор автомобиля, когда эвакуатор уже поставил машину на колеса. Они также организовали движение на месте аварии и помогли участникам ДТП.

«Поскольку никто не пострадал, страховка покроет ущерб», - пояснила Таммелехт.