СЕРГЕЙ МЕТЛЕВ День, когда Надежда начала преподавать на эстонском языке

«В мире слишком много плохого, чтобы об этом думать. Главное, чтобы у нас здесь был мир», - отвечает она мужу, которого распаляют политика и международные отношения.

Это душеспасительный пузырь, это желание стать невидимой не только для эстонского государства, но и для мира. Школьный класс, полный детей - только там хочется быть видимой.

Надежда записалась на языковые курсы С1, потому что хочет продолжить работать в школе. Она никогда не работала на какой-либо другой должности, она любит школу. Преподаватель языка намекнула ей, что еще один год усилий и, вот-вот, будет достигнут нужный уровень языка.

Это придает сил, но она до сих пор не может понять, как ей совмещать языковые курсы два раза в неделю со своей рабочей нагрузкой. Директор говорит, что переход - это реальность, и всем надо идти на курсы, но он не корректирует рабочий процесс так, чтобы учитель мог эффективно учить эстонский язык на протяжении года параллельно с работой. Надежда боится, что просто не выдержит. Директор отвечает, что людей и так нет.

Она снова и снова пытается представить, как через год будет обращаться к Мише и Лене, которые учатся в пятом классе, по-эстонски, когда они снова чего-то не поймут. И как они ей будут отвечать?