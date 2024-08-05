Группа из примерно десяти литовских офицеров отправится на помощь своим коллегам, сообщили BNS в Службе охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

По данным СОГГЛ, до 26 июля этого года в Литву из Беларуси было предотвращено проникновение чуть более 350 нелегальных мигрантов, тогда как в Латвии было зафиксировано более 3 тысяч попыток незаконного пересечения границы, в Польше - 21 тысяча.

На прошлой неделе министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила журналистам, что эстонцы также направляют помощь в Латвию.

«В понедельник мы отправляем наших пограничников на помощь латвийским коллегам. То же самое делают и наши эстонские коллеги, чтобы помочь обеспечить безопасность границы на месте и избежать необходимости задерживать их (нелегальных мигрантов - BNS) на территории наших государств», - сказала она.

Литовские пограничники некоторое время назад отметили, что в последнее время Литва сталкивается со «вторичной миграцией», когда иностранцы, незаконно пересекшие латвийскую границу, появляются в Литве.

Литва отправляла пограничников в Латвию и осенью прошлого года - 20 пограничников были направлены в соседнюю страну в связи с увеличением миграционных потоков на границе с Беларусью.

Приток мигрантов из Беларуси в восточные страны ЕС начался в 2021 году, и Запад обвиняет минский режим в его организации.

Вчера было только две попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

В воскресенье, 4 августа Государственная пограничная охрана Латвии предотвратила две попытки нелегального пересечения латвийско-белорусской границы.

Всего в этом году было предотвращено 3702 попытки нелегального пересечения государственной границы, а 12 лицам позволено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.

Как сообщалось, осенью прошлого года пограничники в среднем за сутки предотвращали до 100 попыток проникновения в Латвию, но в зимние месяцы их число значительно сократилось, и в течение нескольких недель не фиксировалось ни одной попытки пересечь границу. С наступлением более теплой погоды попытки нелегальных мигрантов проникнуть на территорию Латвии возобновились.