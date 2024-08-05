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Эстония планирует отказаться от бумажных чеков и счетов

rus.postimees.ee
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Выброшенные чеки.
Выброшенные чеки. Фото: PM Tarbija

Министерство экономики хочет сделать выдачу чеков и счетов более экологичной: в 2025 году в большинстве случаев вместо бумажных чеков будет использоваться цифровое подтверждение покупок, пишет Rus.ERR.

Цель проекта - внести изменения в положения Закона о защите прав потребителей, чтобы сократить количество ненужных распечатываемых чеков и количество бумажных счетов, отправляемых потребителям по почте.

По действующему закону торговцы обязаны выдавать потребителю чек, если его покупка превышает 20 евро. С момента вступления поправок в силу, это требование будет отменено.

Если изменения будут приняты, они вступят в силу с 1 июля следующего года.

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