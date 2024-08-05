Эстония планирует отказаться от бумажных чеков и счетов

Цель проекта - внести изменения в положения Закона о защите прав потребителей, чтобы сократить количество ненужных распечатываемых чеков и количество бумажных счетов, отправляемых потребителям по почте.

По действующему закону торговцы обязаны выдавать потребителю чек, если его покупка превышает 20 евро. С момента вступления поправок в силу, это требование будет отменено.

Если изменения будут приняты, они вступят в силу с 1 июля следующего года.