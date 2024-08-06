Количество зарегистрированных безработных в Эстонии вплотную приблизилось к отметке в 50 000
По состоянию на 4 августа на учете в Кассе по безработице стояли 49 945 человек - на 267 больше, чем неделей ранее.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он вырос с 12,9% до 12,1%.
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,6%.
По оценке Кассы страхования от безработицы, к осени в Эстонии вряд ли будет менее 50 000 безработных.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.