Количество зарегистрированных безработных в Эстонии вплотную приблизилось к отметке в 50 000

По состоянию на 4 августа на учете в Кассе по безработице стояли 49 945 человек - на 267 больше, чем неделей ранее.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он вырос с 12,9% до 12,1%.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,6%.

По оценке Кассы страхования от безработицы, к осени в Эстонии вряд ли будет менее 50 000 безработных.