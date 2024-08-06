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Количество зарегистрированных безработных в Эстонии вплотную приблизилось к отметке в 50 000

rus.postimees.ee
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В этом году ожидается рост безработицы и неравенства.
В этом году ожидается рост безработицы и неравенства. Фото: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Зарегистрированная безработица в Эстонии растет шестую неделю подряд, пишет Rus.ERR.

По состоянию на 4 августа на учете в Кассе по безработице стояли 49 945 человек - на 267 больше, чем неделей ранее.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он вырос с 12,9% до 12,1%.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,6%.

По оценке Кассы страхования от безработицы, к осени в Эстонии вряд ли будет менее 50 000 безработных.

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