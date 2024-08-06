Совсем скоро стартует чемпионат мира по биатлону. В этом году он пройдет в Отепя

В течение четырех соревновательных дней в Отепя будут определены чемпионы мира среди юниоров в суперспринте, спринте и пасьюте, а также взрослые чемпионы мира в суперспринте, спринте и совместном старте.

«Биатлонисты, которые выйдут в финал суперспринта будут определены в Отепя посредством квалификации, а не отдельных стартов, как обычно. Такое нововведение в формате, несомненно, сделает наблюдение за соревнованиями более интересным», - сказал председатель конкурсной комиссии Хиллар Цахкна.

В международных соревнованиях примет участие вся взрослая и молодежная сборная Эстонии, в том числе и чемпионка в спринтерской дистанции Туули Томингас.

«Когда чемпионат мира будет проводиться здесь, безусловно, сборная Эстонии выступит в своем лучшем составе», - пообещал Каури Кыйв, спортивный директор Эстонской федерации биатлона.

Накануне летних титульных соревнований в спортивном центре Техванди был проведен ряд обновлений, а директор соревнований летнего чемпионата мира по биатлону IBU Кристьян Оя также провел официальную проверку и со стороны международной федерации.

«Центр соревнований и оргкомитет готовы к титульным соревнованиям – улучшены и тир, и роликовая дорожка, – сказал Оя. – Мы также готовы предложить и качественную телетрансляцию».

По словам председателя оргкомитета Айвара Нигола, летний чемпионат мира по биатлону предложит не только возможность понаблюдать за зрелищными соревнованиями, но и разнообразные развлечения.

«Мы приглашаем болельщиков всех возрастов наблюдать за соревнованиями. Кроме того, в соревновательном центре они смогут принять участие в различных мероприятиях. В рамках соревнований в Отепя также выступят известные эстонские артисты», - рассказал Нигол.

Наблюдать за соревнованиями можно как с трибун (для этого необходимо приобрести билеты), либо же бесплатно – на биатлонной трассе.

