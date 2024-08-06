Кафе Eclair Factory, радовавшее жителей и гостей Таллинна эклерами с различными начинками и другими десертами, сообщило на своей странице в Facebook о закрытии.
Кризис ⟩ В Таллинне закрылось уютное кафе
«Два года мы предлагали вам лучшие эклеры, которые умеем готовить, и получали от вас много положительных отзывов - спасибо вам! К сожалению, мы вынуждены сообщить, что крайне трудная экономическая ситуация не обошла нас стороной, и сегодня наше кафе работает последний день», - написало Eclair Factory еще в начале лета в социальных сетях.
У Eclair Factory было в Таллинне две точки: на Роозикрантси, 14 и на нулевом этаже рынка Балтийского вокзала. Благодаря своему дизайну, эти кафе считались инстаграмными - каждый поход туда становился поводом для фотосессии.
«В центре Таллинна движение парализовано уже два года, люди стараются избегать центра, то же самое касается Пыхья-Таллинна и района Балтийского вокзала», - цитирует Delfi Ärileht Меэлиса Маалманна, собственника паевого товарищества Gateau, которое организовывало работу кафе Eclair Factory.