Кризис В Таллинне закрылось уютное кафе

«Два года мы предлагали вам лучшие эклеры, которые умеем готовить, и получали от вас много положительных отзывов - спасибо вам! К сожалению, мы вынуждены сообщить, что крайне трудная экономическая ситуация не обошла нас стороной, и сегодня наше кафе работает последний день», - написало Eclair Factory еще в начале лета в социальных сетях.