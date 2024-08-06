Выигравшими от заключения соглашения о большом обмене заключенными были названы как президент РФ Владимир Путин, так и администрация президента США Джо Байдена. По мнению Кристи Райк, это соглашение с точки зрения Запада было скорее противоречивым, но выгодным для России.

«Россия получила опыт использования политических заключенных – будь то граждан западных стран или собственных граждан – в качестве разменной монеты для заключения выгодных для себя соглашений. Так что это может стать прецедентом и создать соблазн использовать тот же метод в будущем», – добавила она.