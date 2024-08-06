На прошлой неделе состоялся большой обмен заключенными между Россией и западными странами, который оказался более выгодным для РФ, сказала заместитель директора Международного центра оборонных инвестиций Кристи Райк в программе Ukraina stuudio.
Выигравшими от заключения соглашения о большом обмене заключенными были названы как президент РФ Владимир Путин, так и администрация президента США Джо Байдена. По мнению Кристи Райк, это соглашение с точки зрения Запада было скорее противоречивым, но выгодным для России.
«Россия получила опыт использования политических заключенных – будь то граждан западных стран или собственных граждан – в качестве разменной монеты для заключения выгодных для себя соглашений. Так что это может стать прецедентом и создать соблазн использовать тот же метод в будущем», – добавила она.
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