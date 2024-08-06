СМИ: технологии Volkswagen могли тайно вернуться в РФ

Технологии немецкого автоконцерна Volkswagen могут использоваться в автомобилях китайской компании Jetta, которая в июле вышла на российский рынок. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает издание Zeit Online. Немецкий концерн, покинувший РФ спустя неделю после полномасштабного вторжения в Украину, отверг подозрения в экспорте своей продукции в Россию и заявил о "ложности" сообщений, утверждающих обратное.

Zeit: След Volkswagen в России очевиден

Тем не менее Zeit указывает, что след, ведущий Volkswagen в Россию, можно отследить без особых усилий. Бренд Jetta принадлежит китайской автомобильной компании FAW Group. Последняя, в свою очередь, является официальным партнером Volkswagen - у двух компаний даже есть совместное предприятие FAW-Volkswagen.

Дизайн модельного ряда Jetta, теперь доступный российскому потребителю, лишь незначительно отличается от моделей некогда популярных в РФ моделей Volkswagen, таких как Tiguan и Polo. Если Jetta собирается закрепиться на российском рынке, Volkswagen, скорее всего, получит от этого прибыль, считает издание.