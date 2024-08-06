ФОТО, ВИДЕО Центр Тарту тонет: в городе образовались озера и водопады

Примерно в 9.10 на холме в районе улицы Рийа также образовалась пробка, поскольку весь переезд у железнодорожного виадука на улице Рийа оказался под большим количеством воды. Водители пытались проехать на своих машинах через огромную лужу, но их машины там застряли. Там же оказался городской автобус, внутрь которого также проникла вода. Около 9.30 полиция остановила движение на улице Рийа, а транспортные средства перенаправили на переулки.

Помимо того, что улицы оказались под водой, не работает и часть светофоров, например, на пересечении улиц Туру и Рийа. Некоторые люди разулись посреди улицы и пошли дальше босиком.

После утреннего сильного ливня самые первые пробки появились на улицах в районе Юлейыэ на улице Раатузе, где на дороге образовались большие и глубокие лужи. Около девяти часов чуть подальше, на пересечении улиц Фортууна и Пикк, также образовалась очередь из автомобилей, при этом две машины застряли в луже при движении в сторону города.

Машины доезжали до улицы Фортууна, откуда им приходилось поворачивать на улицу Пыйгу, но и там стояли машины на дороге с включенной аварийкой.

Всем участникам дорожного движения следует быть внимательными и запасаться временем, чтобы добраться до пункта назначения.