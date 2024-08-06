Вы залили квартиру соседей? Хотя ваше жилье застраховано, вам все равно придется выложить немаленькую сумму из своего кармана, потому что вы забыли застраховать собственную ответственность. Да, такое случается.
Пострадали от потопа или пожара да еще и попали на деньги?
По словам руководителя группы имущественных ущербов PZU Kindlustus Марге Хабакукк, заключая договор жилищного страхования, не следует забывать и о страховании ответственности, которое покрывает причиненный соседям ущерб.
При этом нужно учитывать, что сумма страхования ответственности должна быть достаточно большой, чтобы при наступлении страхового случая не возникала ситуация, когда, несмотря на страхование, человек вынужден возмещать часть ущерба самостоятельно.
«Например, если вы живете в многоквартирном доме сумма страхования ответственности должна составлять не менее 20 000 евро, причем к ним нужно добавлять еще по 10 000 евро за каждый этаж. 20 000 – для квартиры на первом этаже, 30 000 - на втором и так далее», - посоветовала Хабакукк.
Страховая сумма должна увеличиваться с каждым этажом, так как чем выше находится квартира, тем больше внизу квартир, которые могут быть повреждены при наступлении страхового случая.
«А в случае пожара квартиры на верхних этажах также могут пострадать от дыма и копоти, а это означает, что ущерб способен быстро вырасти до очень большой суммы», - добавила Хабакукк.
«Все обозначенные в договоре страховые суммы нужно со временем пересматривать и корректировать, поскольку при возникновении убытка определенная много лет назад сумма может оказаться просто недостаточной», - подчеркнула Хабакукк.
Как оценить стоимость домашнего имущества?
После пожара, скорее всего, потребуется заменить и то домашнее имущество, которое не было непосредственно повреждено. Поэтому очень важно, чтобы сумма страхования домашнего имущества была достаточной.
«Простое правило расчета суммы страхования домашнего имущества – количество квадратных метров, умноженное на 500 евро, – советует специалист. – Таким образом, для квартиры площадью 50 м2 стоимость домашнего имущества составит примерно 25 000 евро. Если имущества больше, следует выбрать и большую сумму на квадратный метр».
Чтобы точнее оценить стоимость домашнего имущества, следует рассмотреть каждую комнату отдельно и сложить возможную общую стоимость находящихся там вещей.
«При оценке стоимости имущества может помочь также составление списка вещей и учет дополнительной суммы, необходимой для замены всего имущества на аналогичное, но уже по сегодняшним ценам», - добавила Хабакукк.
В обычных условиях при заключении договора страхования перечень домашнего имущества не требуется. Однако список может понадобиться, если после страхового случая – например, пожара – остались лишь стены, а все имущество необходимо приобретать заново. Также полезно сфотографировать имущество и обстановку, в том числе вещи в хозяйственных постройках.