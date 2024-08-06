Пострадали от потопа или пожара да еще и попали на деньги?

По словам руководителя группы имущественных ущербов PZU Kindlustus Марге Хабакукк, заключая договор жилищного страхования, не следует забывать и о страховании ответственности, которое покрывает причиненный соседям ущерб.

При этом нужно учитывать, что сумма страхования ответственности должна быть достаточно большой, чтобы при наступлении страхового случая не возникала ситуация, когда, несмотря на страхование, человек вынужден возмещать часть ущерба самостоятельно.

«Например, если вы живете в многоквартирном доме сумма страхования ответственности должна составлять не менее 20 000 евро, причем к ним нужно добавлять еще по 10 000 евро за каждый этаж. 20 000 – для квартиры на первом этаже, 30 000 - на втором и так далее», - посоветовала Хабакукк.

Страховая сумма должна увеличиваться с каждым этажом, так как чем выше находится квартира, тем больше внизу квартир, которые могут быть повреждены при наступлении страхового случая.

«А в случае пожара квартиры на верхних этажах также могут пострадать от дыма и копоти, а это означает, что ущерб способен быстро вырасти до очень большой суммы», - добавила Хабакукк.

«Все обозначенные в договоре страховые суммы нужно со временем пересматривать и корректировать, поскольку при возникновении убытка определенная много лет назад сумма может оказаться просто недостаточной», - подчеркнула Хабакукк.

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