В районе Бахмута продолжается активное наступление в направлении Часов Яра, но результатов нет. В направлении Торецка продолжаются очень интенсивные атаки. В социальных сетях есть несколько сообщений о прогрессе российских подразделений, но некоторые из успехов явно не являются постоянными.
Российская армия пытается продвинуться с юго-востока в сторону города Торецк, некоторым разведгруппам также удалось выйти на окраину города. Однако создать там постоянные пладцармы пока не удалось. Украинские силы испытывают трудности в районе населенного пункта Нью-Йорк, но, похоже, российскому командованию также не удалось перебросить туда более крупные подразделения для атаки, чтобы быстрее продвинуться.
Основные силы российской армии наступают в направлении Покровска. Со вчерашнего дня поступали сообщения о незначительных успехах в этом районе. Атаки российской армии на юго-западном направлении от Донецка вчера были не самыми активными, а дислокация войск такая же, как и раньше.
Разведывательных боев на Южном фронте было мало. Бои на восточном берегу Днепра продолжаются, но сообщений о продвижении российских частей нет.
Иран рекомендовал не использовать свое воздушное пространство для полетов; предполается, что это означает создние необходимой среды для нанесения авиаудара. С другой стороны, вероятно, Иран пытается проявить некоторую дипломатическую активность по отношению к арабским странам, стремясь при этом дезориентировать противника относительно начала атаки.
Вчера по американской авиабазе Аль-Асад на западе Ирака был нанесен небольшой ракетный удар, в результате которого были ранены пять американских солдат. В СМИ распространилась новость о том, что несколько американских солдат были убиты. Нападение было осуществлено контролируемыми Ираном боевиками, действующими в Ираке, но соответствующая инфооперация в СМИ указывает на то, что это часть подготовки Ирана к нападению на Израиль.