РАЙНЕР САКС Россия подготовила новый маршрут снабжения фронта, до которого не смогут добраться HIMARS

Более масштабного ракетного удара, о подготовке которого известно уже несколько недель, российская армия пока не осуществила. В целом российское руководство пока не сосредоточилось на организации нападений в даты, имеющие символическое значение, и атаки проводились максимально быстро.

На данный момент существует вероятность того, что Россия попытается нанести несколько крупных авиаударов в то время, когда Иран может начать атаку на Израиль. Напомним, что во время предыдущей иранской ракетной и беспилотной атаки на Израиль Россия провела испытание стратегической ядерной ракеты. Если Россия не нанесет подобные ракетные удары в ближайшие недели, как это было в первые месяцы этого года, это, скорее, укажет на серьезные проблемы в российской военной промышленности.

Сегодня ночью поступило несколько сообщений об атаках дронов в Белгородской и Курской областях России, но информации о пораженных целях нет.

Положение на поле боя

На фронтах интенсивность атак осталась на том же уровне, что и в предыдущие недели. Третий день подряд заметно, что количество боевых вылетов российских ВВС сократилось примерно на четверть, а также снизилось применение планирующих бомб. Это можно считать итогом украинских атак на аэродром Морозовск в Ростовской области.

На направлении Харькова ситуация остается прежней и российские части не смогли начать крупное наступление, хотя и пытаются сделать это ценой больших потерь.