Вт, 6.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

РАЙНЕР САКС Россия подготовила новый маршрут снабжения фронта, до которого не смогут добраться HIMARS

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
Copy
Украинские военные в зоне боевых действий близ Бахмута.
Украинские военные в зоне боевых действий близ Бахмута. Фото: GENYA SAVILOV / AFP
  • Иран просит Россию предоставить ему дополнительные зенитные ракеты С-400
  • Существует вероятность того, что РФ вот-вот попытается нанести несколько крупных воздушных ударов
  • Резкие заявления экс-президента Дмитрия Медведева привлекли определенное внимание

Завершено сторительство прямой железной дороги между Донецком и Мариуполем. Если новое железнодорожное сообщение заработает, это существенно улучшит снабжение российской армии на Южном фронте, а также войск, дислоцированных в Крыму, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Бывший министр обороны России, нынешний секретарь Совета национальной безопасности Сергей Шойгу прибыл с визитом в Иран. Нет сомнений в том, что этот визит намеренно приурочен к нынешнему кризисному моменту вокруг Ирана и призван продемонстрировать полную поддержку Ирана со стороны России. Создалось впечатление, что Россия каким-то образом пытается сыграть роль деэскалатора конфликта.

По данным New York Times, Иран просит у России дополнительные зенитные ракеты С-400, которые уже поставляются в Иран. Разумеется, это не та причина, по которой бывший министр обороны РФ прибыл в Тегеран. На данный момент Россия может поставить лишь несколько систем ПВО средней и большой дальности.

Новая железная дорога

По словам российских чиновников, завершено прямое железнодорожное сообщение между Донецком и Мариуполем на оккупированной территории Украины. Существовавшее ранее прямое железнодорожное сообщение между двумя городами было во многом разрушено в начале войны, начавшейся в 2014 году. Кроме того, эта железнодорожная линия проходила бы очень близко к линии фронта, а потому ее восстановление не имело бы смысла с точки зрения российского военного командования. Недавно построенная линия находится достаточно далеко и, вероятно, вне зоны действия систем HIMARS.

Бывший министр обороны Шойгу начинал строительство новой железнодорожной ветки в 2023 году с небольшой кампании в СМИ. Если новое железнодорожное сообщение заработает, это в значительной степени поможет улучшить снабжение Южного фронта российской армии и войск, дислоцированных в Крыму. Насколько известно, Крымский железнодорожный мост не используется для перемещения более тяжелых грузовых поездов, железнодорожные паромы к настоящему времени все уничтожены, черноморский транспортный флот тоже во многом выведен из строя или уничтожен. Поэтому ожидается, что украинцы в будущем найдут способ организовывать нападения на новую железную дорогу.

Определенное внимание привлекли резкие заявления экс-президента Дмитрия Медведева в адрес политзаключенных, обмененных из российских тюрем в свободный мир. Фактически, эти заявления несут свою функцию и могут быть направлены на усиление взглядов, представленных политическими заключенными на пресс-конференции. Взгляды бывших политзаключенных не совпадают полностью с российской риторикой, но в некоторых важных моментах они повторяют намерения российского руководства. Самым важным из них является оказание давления на Украину, чтобы она договорилась о прекращении огня на нынешней линии фронта. Те, кто знает историю Советского Союза и российских диссидентов, не должны этому слишком удивляться.

Вероятность крупного авиаудара

Сегодня ночью российская армия начала атаку на Киев с помощью баллистических ракет. По данным ВВС Украины, российская армия применила в общей сложности четыре баллистические ракеты «Искандер-М», две управляемые ракеты Х-59 и 15 иранских беспилотников при нанесении удара по всей территории Украины.

В официальном сообщении не уточняется, сколько ракет было задействовано при обстреле Киева, но в Киеве зафиксировано несколько взрывов. ПВО смогла уничтожить атаковавшие ракеты и дроны, поэтому сообщений о разрушениях и попаданиях в городе нет. По данным ВВС Украины, две баллистические ракеты, обе ракеты Х-59 и все 15 беспилотников были уничтожены в неустановленном месте.

Также была организована воздушная атака на город Харьков. По предварительной информации, в городе есть одно попадание, но информация о цели не опубликована. Дроны были сбиты в нескольких регионах Украины.

Более масштабного ракетного удара, о подготовке которого известно уже несколько недель, российская армия пока не осуществила. В целом российское руководство пока не сосредоточилось на организации нападений в даты, имеющие символическое значение, и атаки проводились максимально быстро.

На данный момент существует вероятность того, что Россия попытается нанести несколько крупных авиаударов в то время, когда Иран может начать атаку на Израиль. Напомним, что во время предыдущей иранской ракетной и беспилотной атаки на Израиль Россия провела испытание стратегической ядерной ракеты. Если Россия не нанесет подобные ракетные удары в ближайшие недели, как это было в первые месяцы этого года, это, скорее, укажет на серьезные проблемы в российской военной промышленности.

Сегодня ночью поступило несколько сообщений об атаках дронов в Белгородской и Курской областях России, но информации о пораженных целях нет.

Положение на поле боя

На фронтах интенсивность атак осталась на том же уровне, что и в предыдущие недели. Третий день подряд заметно, что количество боевых вылетов российских ВВС сократилось примерно на четверть, а также снизилось применение планирующих бомб. Это можно считать итогом украинских атак на аэродром Морозовск в Ростовской области.

На направлении Харькова ситуация остается прежней и российские части не смогли начать крупное наступление, хотя и пытаются сделать это ценой больших потерь.

В направлении Купянска и Лимана в северной части Донбасса попытки наступления российской армии предпринимаются с меньшей интенсивностью. На Северском направлении интенсивность атак российской армии значительно возросла. Во всем регионе существенных изменений нет.

В районе Бахмута продолжается активное наступление в направлении Часов Яра, но результатов нет. В направлении Торецка продолжаются очень интенсивные атаки. В социальных сетях есть несколько сообщений о прогрессе российских подразделений, но некоторые из успехов явно не являются постоянными.

Российская армия пытается продвинуться с юго-востока в сторону города Торецк, некоторым разведгруппам также удалось выйти на окраину города. Однако создать там постоянные пладцармы пока не удалось. Украинские силы испытывают трудности в районе населенного пункта Нью-Йорк, но, похоже, российскому командованию также не удалось перебросить туда более крупные подразделения для атаки, чтобы быстрее продвинуться.

Основные силы российской армии наступают в направлении Покровска. Со вчерашнего дня поступали сообщения о незначительных успехах в этом районе. Атаки российской армии на юго-западном направлении от Донецка вчера были не самыми активными, а дислокация войск такая же, как и раньше.

Разведывательных боев на Южном фронте было мало. Бои на восточном берегу Днепра продолжаются, но сообщений о продвижении российских частей нет.

Иран рекомендовал не использовать свое воздушное пространство для полетов; предполается, что это означает создние необходимой среды для нанесения авиаудара. С другой стороны, вероятно, Иран пытается проявить некоторую дипломатическую активность по отношению к арабским странам, стремясь при этом дезориентировать противника относительно начала атаки.

Вчера по американской авиабазе Аль-Асад на западе Ирака был нанесен небольшой ракетный удар, в результате которого были ранены пять американских солдат. В СМИ распространилась новость о том, что несколько американских солдат были убиты. Нападение было осуществлено контролируемыми Ираном боевиками, действующими в Ираке, но соответствующая инфооперация в СМИ указывает на то, что это часть подготовки Ирана к нападению на Израиль.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх