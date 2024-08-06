Опрос: большинство работников обеспокоены будущими изменениями в оплате труда

Исследование рынка труда, проведенное порталом CV.ee, показало, что 77% работников беспокоятся о будущих изменениях заработной платы.

«Очевидно, что чувство финансовой безопасности работников находится под угрозой, - говорит специалист по подбору персонала CV.ee Андра Рэнд. - Хотя количество соискателей на рынке труда значительно выросло, найти подходящих сотрудников становится все труднее, поскольку зарплатные ожидания людей зачастую слишком высоки по сравнению с возможностями работодателей».

Опрос показал, что 75% работников не удовлетворены своей нынешней зарплатой и планируют в ближайшее время обратиться к работодателю с просьбой о повышении зарплаты, рассчитывая на увеличение до 20%.

Большинство работодателей не планируют вносить какие-либо изменения в заработную плату в ближайшие месяцы. Те же, кто обещает повысить зарплату, сделают это не более чем на шесть процентов, что свидетельствует о большом разрыве между ожиданиями работников и возможностями работодателей их удовлетворить.

По сравнению с прошлым годом показатели практически не изменились. Но и тогда большинство работодателей не планировали повышать заработную плату, несмотря на высокие ожидания работников. Это говорит о том, что, несмотря на сохраняющееся недовольство работников, ресурсы и возможности работодателей для повышения заработной платы остаются ограниченными.

Каждый восьмой работник готов немедленно сменить работу, если ему будет предложена возможность получать более высокую зарплату. Высокая готовность сотрудников к смене работы свидетельствует о том, что вопросы оплаты труда стали решающим фактором в поддержании удовлетворенности работой и лояльности.

Для компаний это означает, что им необходимо кардинально пересмотреть свою политику оплаты труда и принять стратегические решения, чтобы сохранить мотивацию и удовлетворенность сотрудников.