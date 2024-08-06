Из-за сильных дождей в Силламяэ затопило частные дома и огороды. В городе три плотины, но они создали эффект корыта, которое переполнилось. У людей есть сомнения, только ли силы природы виновны в причиненном ущербе, или город и местный водоканал не сделали все необходимое, чтобы избежать затоплений. Rus.Postimees выяснил, что вопрос стоял ребром - или огороды, или город.
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Фотогалерея ⟩ «Сейчас-то все отбрешутся, конечно»! Частный сектор Силламяэ утопили, чтобы не утонули центр и променад
В субботу в районе Силламяэ в очередной раз затопило частные дома и огороды садоводства Sõprus («Дружба»). Это происходит не впервые - раз в десятилетие водохранилище на реке Сытке выливается на берега, не обошла стихия владельцев дач и в этот раз.
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