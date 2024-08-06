Таллинн на неделю останется без важной трамвайной линии

Перевод: Павел Соболев

В связи с земляными работами, с 12 по 18 августа не будет работать трамвайный маршрут № 1. В это время трамвайное движение в направлении Копли будет заменено автобусом № 52. Автобусные маршруты №№ 3, 26, 26А и 73 будут направляться в объезд с 12 по 31 августа.

Трамвайная линия №1 будет закрыта с 12 августа до конца дня 18 августа на участке между Копли и Горхоллом. На этот период трамвай №1 заменяется временным автобусом №52 по маршруту Копли - бульвар Мере со средним интервалом в десять минут. До 18 августа, помимо трамвайной линии № 1, не будет по-прежнему работать трамвайное движение также на линиях №№ 2 и 5. С 19 августа трамвайное движение будет восстановлено на всех трамвайных линиях, идущих в сторону Копли: № 1 (Копли-Кадриорг), №2 (Копли-Суур-Паала) и №5 (Копли-Вана-Лыуна).

Автобусные маршруты №№3, 26, 26А и 73 будут перенаправляться в объезд с 12 по 31 августа. В это время на автобусном маршруте № 3 в обоих направлениях будут отменены остановки Niidi, Sitsi, Tööstuse и Karjamaa. На автобусных линиях №№ 26 и 26А в обоих направлениях отменяются остановки Nisu, Ehte, Niidi и Sitsi. Наконец, на автобусном маршруте № 73 будут отменены остановки Tööstuse и Karjamaa, также в обоих направлениях.

На территории работ подрядчик обязан обеспечить безопасное движение пешеходов и велосипедистов в течение всего периода строительства. При необходимости в часы пик для бесперебойной возможности объезда через улицу Сыле будут привлекаться регулировщики.

Из-за изменения маршрута общественного транспорта путь до пункта назначения может занять больше времени, также пешеходный путь до остановок может оказаться более длительным.