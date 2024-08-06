Сегодня около 8:30 в Тарту разразился ливень, в результате которого много воды попало в подвал больницы Маарьямыйза Клиники Тартуского университета и в корпус «А». К настоящему моменту известно, потоп произошел в расположенном на нулевом этаже стерилизационном кабинете, многие обследования и процедуры отменены.
После ливня кризисная комиссия медучреждения собралась обсуждать последствия потопа и дальнейшие шаги. В 11:00 в Клинике Тартуского университета состоялась пресс-конференция.
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