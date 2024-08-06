Из-за внезапного ливня, приведшего к потопу, на первом этаже корпуса «А» Клиники Тартуского университета сорван прием пациентов, работа в некоторых отделениях приостановлена.
Видео ⟩ В Тарту затопило больницу, прием пациентов сорван
Из-за сильного дождя, обрушившегося сегодня утром на Тарту, первый этаж корпуса «А» Клиники Тартуского университета по адресу Пуусепа, 8 затопило. В связи с этим был приостановлен прием в клиники неврологи, ортопедии и хирургии.
Также будут приостановлены операции в центре дневной хирургии. Клиника Тартуского университета свяжется с пациентами, приемы которых будут перенесены на другое время.
В настоящее время больница проводит кризисное собрание, ее руководство приносит извинения за возможные неудобства и позже поделится дополнительной информацией.
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