СМОТРИТЕ ФОТО! Потрясающая находка в нарвском подземелье

Не так давно нарвский археолог Илья Давыдов вместе с гимназистом Глебом Линником обнаружили подземные казематы (внутренние помещения) «Песчаного вала» XVI века. Но на этом удивительные открытия не закончились: на этот раз была обнаружена сортия бастиона «Фама».
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Неравнодушный нарвитянин рассказал Илье Давыдову о том, что неподалеку от Вестервалли 11 находится подземный ход, правда, неизвестно, куда он ведет.
«Илья рассказал об этом мне, я немного поработал с планами и понял, что именно там находится левый фланк бастиона "Фама". Стало ясно, что этот ход либо может относиться к самому входу в бастион, либо это - сортия», - рассказал Глеб Линник Rus.Postimees, уточнив, что сортия - это сводчатый ход в толще бруствера с выходом на пониженный фланк.
Линник и Давыдов согласовали осмотр подземного хода с председателем квартирного товарищества Вестервалли 11 и Мадисом Тудером, нарвским инспектором по охране памятников старины.
«Оказалось, что сам ход на две трети засыпан землей, поэтому определять, что это- сортия или вход в казематы, пришлось по потолку. Судя по всему, это именно сортия, и проведенные замеры это подтверждают», - добавил Линник.
По словам Глеба, сортия - весьма уникальное явление для нарвских бастионов, так как их было всего пять. Две были у бастиона «Триумф», одна - у бастиона «Глория», но они, скорее всего, не сохранились. Еще две - у бастиона «Фама», и один из них, как оказалось, существует до сих пор. Интересен и тот факт, что самого бастиона «Фама» тоже больше нет, но сортия сохранилась. Сам бастион был построен в 1683-1704 годах, сортия, соответственно, тоже.
Протяженность сортии составляет 18 метров и 30 сантиметров. Внутри есть всего около 50-100 сантиметров свободного пространства, но все остальное засыпано землей. По словам Линника, дальнейшая судьба сортии зависит от финансирования города. «Хотелось бы экспонировать это место, но нужно будет все раскопать», - пояснил гимназист.
Он также рассказал, что получает много негативных комментариев, в которых говорится, что сделанные ими с Давыдовым открытия - на самом деле никакие не открытия, и все эти ходы были известны еще с советских времен. Но Глеб напоминает, что просто найти вход и залезть - недостаточно.
«После стольких лазаний не было проведено никаких исследований. Никто не фиксировал данные, не определял принадлежность хода к тому или иному объекту. Полазать в детстве ради любопытства - это одно, совсем другое - составить реальную картину», - добавил Линник, добавив, что многие стали писать о незначительности очередной подземной находки.
«Таких комментариев я не понимаю, так как считаю, что повышение интереса к истории нашего города - это важно и здорово», - уверен гимназист.
На август нарвскими археологами запланированы раскопки на месте бывшего общежития на Вестервалли. Именно там находился пороховой погреб между бастионами «Фама» и «Глория». Не факт, что погреб сохранился в изначальном виде - вполне возможно, что его своды обрушились.
Также будут проводиться раскопки у правого фланка бастиона «Фама» с целью обнаружить вход в казематы бастиона. «Вокруг этого бастиона ходит огромное количество легенд. Хотелось бы понять, какая доля этих легенд правда, а что было просто многократно приукрашено», - пояснил Линник, уточнив, что очень популярна легенда о так называемой подземной Нарве.