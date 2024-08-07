СМОТРИТЕ ФОТО! Потрясающая находка в нарвском подземелье

Неравнодушный нарвитянин рассказал Илье Давыдову о том, что неподалеку от Вестервалли 11 находится подземный ход, правда, неизвестно, куда он ведет.

«Илья рассказал об этом мне, я немного поработал с планами и понял, что именно там находится левый фланк бастиона "Фама". Стало ясно, что этот ход либо может относиться к самому входу в бастион, либо это - сортия», - рассказал Глеб Линник Rus.Postimees, уточнив, что сортия - это сводчатый ход в толще бруствера с выходом на пониженный фланк.

Линник и Давыдов согласовали осмотр подземного хода с председателем квартирного товарищества Вестервалли 11 и Мадисом Тудером, нарвским инспектором по охране памятников старины.

Сортия бастиона «Фама». Фото: Глеб Линник

«Оказалось, что сам ход на две трети засыпан землей, поэтому определять, что это- сортия или вход в казематы, пришлось по потолку. Судя по всему, это именно сортия, и проведенные замеры это подтверждают», - добавил Линник.

По словам Глеба, сортия - весьма уникальное явление для нарвских бастионов, так как их было всего пять. Две были у бастиона «Триумф», одна - у бастиона «Глория», но они, скорее всего, не сохранились. Еще две - у бастиона «Фама», и один из них, как оказалось, существует до сих пор. Интересен и тот факт, что самого бастиона «Фама» тоже больше нет, но сортия сохранилась. Сам бастион был построен в 1683-1704 годах, сортия, соответственно, тоже.