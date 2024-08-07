Не пропустите! На популярном музыкальном фестивале зрителям вынесут мозг

Реклама балета на огромном экране торгового центра «Солярис» заставляет посетителей замедлить бег и… включить мозг. Что это? О чем? Научно-популярный балет? Как можно танцевать про мозг?

Эффектная реклама балета «Aju» в «Солярисе» приковывает внимание. Фото: Вера Копти.

Кто эти «мозговеды», решившиеся на музыкально-хореографический рассказ о части нашего тела, похожей то ли на цветную капусту, то ли на грецкий орех, которая при этом управляет нашими поступками и мыслями?

Эти и еще много других вопросов я собиралась задать исполнителю одной из ведущих ролей будущего балета, солисту театра «Эстония» Евгению Грибу.

«То, что вы решили в принципе написать о балете, - уже здорово. А о такой работе – тем более», - отметил Гриб.

Евгений Гриб к интервью готов! Фото: Вера Копти.

Мы беседовали в его пустой гримерке. В «Эстонии» летний отпуск, и хотя табличка с именем солиста балетной труппы еще прикреплена на стене рядом с дверью, с 1 августа Евгений приступил к работе в театре Vanemuine в качестве главного балетмейстера-постановщика, выиграв соответствующий конкурс.

«Для этого я еще достаточно молодой и уже достаточно зрелый», - сказал он об изменениях в своей жизни журналисту тартуского Postimees. Отмечу только, что с карьерой танцовщика Гриб прощаться не собирается. Но вернемся к скорой премьере.

Это вам не «Лебединое озеро», хотя и на озере