Ну как не скаламбурить, если главным событием проходящего в этом году в двадцать пятый раз фестиваля Leigo Järvemuusika, станет балет, который так и называется: «Мозг» - «Aju».
Не пропустите! ⟩ На популярном музыкальном фестивале зрителям вынесут мозг
Реклама балета на огромном экране торгового центра «Солярис» заставляет посетителей замедлить бег и… включить мозг. Что это? О чем? Научно-популярный балет? Как можно танцевать про мозг?
Кто эти «мозговеды», решившиеся на музыкально-хореографический рассказ о части нашего тела, похожей то ли на цветную капусту, то ли на грецкий орех, которая при этом управляет нашими поступками и мыслями?
Эти и еще много других вопросов я собиралась задать исполнителю одной из ведущих ролей будущего балета, солисту театра «Эстония» Евгению Грибу.
«То, что вы решили в принципе написать о балете, - уже здорово. А о такой работе – тем более», - отметил Гриб.
Мы беседовали в его пустой гримерке. В «Эстонии» летний отпуск, и хотя табличка с именем солиста балетной труппы еще прикреплена на стене рядом с дверью, с 1 августа Евгений приступил к работе в театре Vanemuine в качестве главного балетмейстера-постановщика, выиграв соответствующий конкурс.
«Для этого я еще достаточно молодой и уже достаточно зрелый», - сказал он об изменениях в своей жизни журналисту тартуского Postimees. Отмечу только, что с карьерой танцовщика Гриб прощаться не собирается. Но вернемся к скорой премьере.
Это вам не «Лебединое озеро», хотя и на озере
Балет с таким эпатажным названием, разумеется, предполагает, что все будет не так, как мы привыкли. «Это не красивая сказка про Белоснежку, не "Лебединое озеро". Это масштабное действо на открытой площадке, на озере, когда соединяются музыка, балет и природа. Авторы продумали, как у зрителей в мозгу (улыбается) будут соединяться визуальная и звуковая картинки», - рассказывает Евгений.
«Теэт Казе привел нам такие факты о мозге, о которых мы и представления не имели. Он же еще не изучен!», - Гриб вспоминает о потрясшей его первой встрече с хореографом.
Гриб отмечает, что всем участникам спектакля пришлось выйти из зоны комфорта, а это как раз связано с деятельностью мозга: «Мозг нужно напрягать! Мы же привыкаем к обыденному, мы любим комфорт, мозг тоже его любит и ленится делать что-то новое. От нового у мозга возникает большой стресс, а это очень интересно: напрягать свой мозг и идти туда, где тебе неудобно!».
По словам Гриба, все участники балета – экспериментаторы, которые сами еще не знают, что получится.
Мозговитые создатели
«Спектакль-то уникальный. Там очень много импровизации, но не примитивной, когда двигайся как хочешь под музыку, а ты все-таки анализируешь своим мозгом задачи, которые перед нами поставили хореограф, композитор и драматург. Мы экспериментируем со своим телом, с движением, со своими реакциями, музыканты даже использовали Искусственный Интеллект, который написал какую-то часть музыки, будет и вокал. В общем – лаборатория!», - улыбается Гриб, и чувствуется, что он очень увлечен этой работой.
Для спектакля специально написана оригинальная музыка, а что касается хореографии, то это - симбиоз современного танца с классикой. «Теэт Казе - хореограф классической базы. Грех было нами не воспользоваться! Он смешивает классические движения с электронной музыкой и чуть ли не с трансом. Это интересно. Вынос мозга, можно так сказать», - смеется Гриб.
В общем, действо обещает быть интересным. К тому же зрителям будет роздан текст если не с содержанием, то с концепцией спектакля, и желающие смогут ознакомиться с замыслом авторов или перед началом представления, или после него, чтобы разобраться в увиденном.
Предполагается, что балет «Aju» - вещь одноразовая, но будет жаль, если труд такого большого коллектива можно будет увидеть только в рамках фестиваля. Однако Евгений Гриб отметил, что повтор возможен. Осталось только следить за новостями.
Авторы и исполнители балета «Aju»
Создатели спектакля: нейробиолог Яан Ару, писатель Тыну Ыннепалу, композиторы Тимо Штайнер, Сандер Мёльдер и хореограф Теэт Казе.
На сцене легенда электронной музыки Legowelt (Нидерланды) и The Horn Collective, в составе которого Аллан Ярве (труба), Джейсон Хантер (труба), Аллан Кальясте (альт-саксофон), Кейо Вутть (тенор-саксофон), Ингвар Леэримаа (бас-тромбон) и Энри Реммельгас (туба).
Балетные партии исполнят Карлос Кампо Весино (Испания), Мария Солей Ярвет, Анна Роберта (Эстонский национальный балет), Александра Кантола, Евгений Гриб (Эстонский национальный балет) и участники Tähtvere Tantsukeskus.
Вас ждут 10 августа в 16 часов на фестивале Leigo Järvemuusika.