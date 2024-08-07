Политики в России давно не существует

Нельзя быть российским политиком в эмиграции. Если человек, будучи политической фигурой, уехал из России по той причине, что иначе его посадят за его взгляды, и теперь живет и работает в Европе, он больше не российский политик. В России политики как таковой не существует уже очень давно. Путин подмял под себя все, что можно было, после чего демократические процессы в этой стране невозможны, и надежды, что в этой стране можно что-то поменять политической волей, крайне наивны и несерьезны.

Защита позиции изменений через мирные процессы, за что так упрямо высказывается Яшин, были детским лепетом еще до 2022-го года и даже до 2018-го. Диктатуры не боятся фонариков и бумажных самолетиков. Единственная реально полезная вещь, которую могут сделать россияне внутри России - это организовывать подпольное сопротивление, а задача российской эмиграции публично поддерживать такие инициативы, а не создавать видосики на Ютубе про коррупцию в ракетостроении.

Те же россияне, которые ведут публичную деятельность не в России, должны поддерживать вооруженные русские группировки в составе ВСУ, такие как РДК, Легион «Свобода России» и Сибирский батальон, поскольку сейчас это единственная сила, которая реально борется с путинским режимом и которая действительно наносит ему урон. Из этого логично вытекает и последний, главный пункт.