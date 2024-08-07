Российским теперь уже экс-политзаключенным стоило повременить с интервью и пресс-конференциями до того момента, как они выйдут из информационного вакуума, поскольку их слова воспринимаются не иначе как троянский конь, подаренный Путиным Европе. Это конь продолжает транслировать типичные тезисы так называемых хороших русских, ослабляя тем самым военную помощь Украине, считает активист и видеоблогер Даниил Куракин.
ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Путин их чуть не убил, потом освободил, но политзеки вновь оказались в его ловушке (2)
На днях произошел крупнейший обмен заключенными между Россией и странами Запада со времен Холодной войны. Больше всего внимание было приковано к российским политическим заключенным, давшим сразу после обмена пресс-конференцию, вызвавшую очень много неоднозначных мнений.
От Владимира Кара-Мурзы прозвучали слова о том, что санкции против России несправедливы. Также он высказал пожелание, чтобы «не трогали страну» и наказывали лишь негодяев, будто бы негодяи не являются частью страны.
Илья Яшин, наверное, отличился больше всех, дав оценку обмену как «незаконному выдворению его из его собственной страны» и назвав себя патриотом России. «Первым моим желанием было взять билет обратно, но мне дали понять, что это исключит дальнейшие обмены. Моя цель - возвращение в Россию», - заявил Яшин на пресс-конференции в Бонне.
На такие слова можно лишь ответить пожеланием скорейшего возвращения, раз человек просто берет и втаптывает в грязь все те усилия, которые были приняты для его освобождения.
Андрей Пивоваров же рассказал (уже в своем интервью изданию «Новая газета Европа»), что для него, как для российского политика, поддержка Вооруженных сил Украины недопустима, поскольку большинство россиян, кто находится на войне, были туда согнаны, или же они вынуждены были туда идти. Параллельно Пивоваров выказывает любовь к российскому триколору, несмотря на все те ужасы, которые под его тенью происходят. Иными словами, бывший политзек снова развернул уже столь надоевшую многим тему про «наших мальчиков», которые якобы ни в чем не виноваты.
Политзеки говорили вещи, которые говорят российские власти
У меня, как только я услышал все эти тезисы, возник резонный вопрос. Это вот на них западные правительства обменяли откровенных российских убийц и шпионов, которые теперь, оказавшись на свободе, могут снова устраивать беспредел в Европе? По-моему, про снятие санкций, патриотизм по отношению к России, а также про недопустимость поддержки Украины обычно говорят российские власти, которые для нас, свободных европейцев, являются фактическими врагами.
Чтобы было проще осознать всю ситуацию, предлагаю посмотреть на нее шире. Немецкие и американские спецслужбы на протяжении около двух лет, на личных встречах и по телефону, договаривались с российской стороной, после чего Германия приняла тяжелое решение об освобождении киллера Вадима Красикова, который был осужден на пожизненное за реальное заказное убийство.
Турецкую разведку убедили стать посредником в переговорах и при проведении операции, а Джо Байден, несмотря на предвыборную гонку, провел телефонные переговоры с премьер-министром Словении Робертом Голобом об освобождении заключенных, что стало решающим шагом для осуществления сделки. Как пишет газета The Wall Street Jorunal, западные официальные лица, включая Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца, «неделями пытались преодолеть логистические препятствия, связанные с такой крупной сделкой», и в итоге Шольц лично встретил освобожденных заключенных в аэропорту.
И что же говорят люди, ради которых осуществилась столь дорогая и беспрецедентная в новейшей истории сделка? Санкции Запада против России - это неправильно, и мы будем защищать от них простых россиян, выдворение из РФ было незаконным и вообще никакой обмен им был не нужен, верните нас домой. Извините, но где хоть какая-то совесть у этих людей?
В принципе, глава комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон правильно отреагировал на все это у себя в Твиттере: «Похоже, Яшин заслужил путевку обратно в Россию, как он сам того хотел». Но ладно неблагодарность, так ведь Яшин еще и высказался во время интервью телеканалу «Дождь» о том, что Украине и России нужно садиться за стол переговоров, невзирая на то, что Крым и частично оккупированные Херсонская, Донецкая, Луганская и Запорожская области останутся под контролем России.
Например, в Эстонии риторику о мирных переговорах и отчуждении части украинских территорий поддерживают лишь прокремлевские активисты и всякие неоднозначные личности, вопрос лояльности которых остается открытым, но, в любом случае, это риторика маргиналов, не заслуживающих особого внимания.
Господа бывшие политзеки высказали просто огромное количество всевозможной чуши буквально в первые несколько суток после освобождения. Мною здесь были собраны просто все темы, которые любят превозносить наивные любители тыквенного латте, но в то же время столь надоевшие людям, которые понимают суть происходящего.
Спустя несколько дней Яшин и Кара-Мурза дали повторные интервью, в которых извинились и высказались более корректно - в поддержку территориальной целостности Украины, недопустимости мира с Путиным, а также перенесли ответственность за войну в Украине в том числе и на российский народ. По всей видимости, их слова во время стрима DW не остались без внимания европейских политиков, поэтому им пришлось остудить свой пыл и войти в новую реальность. Однако вся та чушь, что они высказали ранее, проходит красной нитью через российскую оппозиционную тусовку уже третий год, и я бы хотел тут проговорить некоторые моменты.
С Украиной воюет вся Россия
Россия является стороной войны в Украине. Не Путин, не путинская армия, не Россия под путинской оккупацией, а просто Россия. Когда российская эмиграционная тусовка начинает подменять эти понятия, воодушевленно восклицая, что Россия - это не Путин, они тем самым пытаются снять ответственность за действия, совершенные гражданами их страны.
Не условные путины устроили Бучу, уничтожили Мариуполь, Бахмут, ударили по больнице Охматдет, убили уже более 60 военнопленных и совершили сотни и тысячи военных преступлений в Украине. В то же время огромное количество россиян в России поддерживает курс Путина на противостояние с Западом через войну в Украине, что видно по многочисленным фото и видео из самой России.
Российская оппозиция старается игнорировать тот факт, что большая часть их страны превратилась в фашистский мордор. Призывы бывших политзеков снять санкции с России и укрепить их для «негодяев» исходят как раз из той логики, что россияне - хорошие, и только лишь один Путин плохой. Нет, это так не работает, и визабан будет работать для всех без исключения, чтобы никакой Иван из «Уралвагонзавода», производящий танки, или Петя, который демобилизировался и заработал много рублей на контракте, не могли чисто физически приехать к нам сюда в Европу на отдых, учебу или получение ВНЖ.
И это не говоря уже о том, что такая политика усложняет деятельность российских спецслужб в Европе, что определенно хорошо для нашей безопасности. Все, кто работает на российский ВПК, работает в госорганах или в российских пропагандистских СМИ, несут ответственность за смерти в Украине. Даже те, кто просто молчаливо соглашается на все это, несут ответственность, за что и расплачиваются в виде санкций. Путин - это только лишь производная составляющая своей страны, которая несет прямую вину, но Путин не появился в вакууме, и таких путиных в России миллионы.
Политики в России давно не существует
Нельзя быть российским политиком в эмиграции. Если человек, будучи политической фигурой, уехал из России по той причине, что иначе его посадят за его взгляды, и теперь живет и работает в Европе, он больше не российский политик. В России политики как таковой не существует уже очень давно. Путин подмял под себя все, что можно было, после чего демократические процессы в этой стране невозможны, и надежды, что в этой стране можно что-то поменять политической волей, крайне наивны и несерьезны.
Защита позиции изменений через мирные процессы, за что так упрямо высказывается Яшин, были детским лепетом еще до 2022-го года и даже до 2018-го. Диктатуры не боятся фонариков и бумажных самолетиков. Единственная реально полезная вещь, которую могут сделать россияне внутри России - это организовывать подпольное сопротивление, а задача российской эмиграции публично поддерживать такие инициативы, а не создавать видосики на Ютубе про коррупцию в ракетостроении.
Те же россияне, которые ведут публичную деятельность не в России, должны поддерживать вооруженные русские группировки в составе ВСУ, такие как РДК, Легион «Свобода России» и Сибирский батальон, поскольку сейчас это единственная сила, которая реально борется с путинским режимом и которая действительно наносит ему урон. Из этого логично вытекает и последний, главный пункт.
Россияне больше всех должны поддерживать Украину. Я сам удивляюсь, что столь очевидные вещи нужно проговаривать на третий год войны, но для россиян за пределами России не должно быть никаких моральных терзаний относительно поддержки Вооруженных сил Украины. Нет никаких ваших мальчиков, насильно засланных в Украину воевать. Есть оккупанты, которые с оружием в руках являются боевой единицей российской армии, и их надо обезвредить любым из имеющихся способов. И с этим пока что лучше всего справляются именно ВСУ.
Сторона добра - это сторона Украины
Из слов Яшина можно сделать вывод, что он беспокоится больше о жизнях российских оккупантов, чем украинских солдат, что, мягко говоря, немного неправильно в сложившейся ситуации. Не самые умные люди из российской эмигрантской тусовки любят причитать о том, что раз американский политик, защищающий интересы американцев - это норма, то и российский политик, защищающий интересы россиян, должен быть нормой. Что ж, россияне сейчас являются наступательной силой против Украины. Интересы этих россиян российская оппозиция хочет защищать, или каких?
Именно страна, гражданами которой являются Яшин, Пивоваров и Кара-Мурза, является угрозой нашей безопасности, и первостепенной их задачей должна быть поддержка не «простых россиян» (будто бы есть не простые), а поддержка жертвы российской агрессии, агрессии их собственной страны. Только это даст понять, что вы на стороне добра.
Почему для эстонского политика одновременная защита интересов эстонцев и поддержка военной помощи Украины совершенно логичны? Потому что победа Украины в наших интересах. Победа Украины гарантирует нашу с вами безопасность, и эстонские политики это понимают, и по этой причине Эстония и стоит с Украиной до конца. Только когда российская оппозиция окончательно поймет, что победа Украины и в ее интересах, тогда и пропадут все проблемы с военной помощью, и тема про «наших мальчиков» окончательно уйдет из повестки.
Либеральные россияне не смогут вернуться в Россию и быть там в безопасности, пока Путин не потерпит поражение в Украине; только после этого поражения могут начаться реальные сдвиги. Мир, который тут предлагают, будет временный, и также не даст Илье Яшину вернуться в Россию. За время этого мира Россия накопит побольше сил и снова нападет на Украину, но с еще более выгодных позиций. Это должны понимать все, кто не хочет быть засмеянным в глазах западной общественности.
Реакция на первое интервью освобожденных российских политзеков вполне закономерна, и особенно - реакция украинского сообщества. Уже позднее Яшин заявил, что, несмотря на то, что он российский политик и патриот России, он также друг Украины. Но стал бы друг Украины заявлять, что ненасильственное сопротивление или мирные переговоры - это единственно верные способы борьбы с Путиным? Сомневаюсь.
Само понятие «патриот России» уже является недоброжелательным по отношению к Украине. Более того, люди, которые говорят, что помогать ВСУ - это плохо, также не могут рассчитывать на поддержку украинцев. ВСУ сегодня - это единственная сила, которая сдерживает наступление российской армии, и для украинцев поддержка ВСУ - это элементарно вопрос выживания государства. И тут возникает Пивоваров и говорит, что он против поддержки ВСУ россиянами. Какой сигнал считывает украинское общество?
Такой, что россиянин с большим влиянием своими словами ослабляет поддержку ВСУ, а, значит, выступает на стороне агрессора. Следовательно, делается вывод, что даже россияне, которых Запад с трудом вытащил из российской тюрьмы, немногим лучше россиян, против которых украинцы сражаются. Таким образом, любой россиянин становится вредоносным в сознании украинцев, просто в разной степени. После такого говорить о сотрудничестве российской мейнстримной оппозиции и украинцев становится очень сложно.
Рушились режимы, но не империя
Напоследок хотелось бы прокомментировать слова Владимира Кара-Мурзы о том, что путинский режим рухнет так же, как и советский с имперским в прошлом веке, за три дня. Режимы-то действительно рухнули, и путинский режим тоже однажды рухнет. Проблема лишь в том, что, когда развалилась царская Россия, на ее месте появился Советский Союз. Когда же развалился СССР, на его месте появилась Российская Федерация с Путиным во главе.
Режимы рушились за три дня, но вот уроки этих режимов усвоены не были, и, по всей видимости, в долгосрочной перспективе падение режима за три дня смотрится безуспешной затеей, ведь на месте падшей империи рождается новая. Чтобы такого не происходило, нужно признавать ошибки, совершенные предшественниками, и работать над их исправлением.
Пока популярные у либеральных россиян люди как мантру повторяют, что Путин - плохой, а россияне - хорошие и невиновные, ничего не изменится. Нужно прорабатывать имперские комплексы, заложенные глубоко в российском народе и породившие на свет такого человека, как Путин. Только тогда начнутся сдвиги в нужном направлении. В противном случае вы рискуете получить нового Путина, а мы рискуем получить очередную войну.