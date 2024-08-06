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В Хяэдемеэсте полыхает конюшня

Rus.Postimees
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Пожар в конюшне.
Пожар в конюшне. Фото: Lääne päästekeskus

В 9:16 центр тревоги получил сообщение, что в конюшне с большим манежем, расположенной деревне Рейу в волости Хяэдемеэсте, раздался взрыв, а здание загорелось.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, здание горело открытым огнем, а крыша левого крыла конюшни уже обрушилась. Сотрудники конюшни сразу же вывели лошадей из здания. Животные не пострадали.

Руководитель по связям с общественностью Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс сообщила, что тушение такого здания требует больших сил, поэтому на вызов отреагировали профессиональные спасатели из Хяэдемеэсте Килинги-Нымме, Пярну, Пярну-Яагупи, а также добровольцы из Таали.

К 9:55 спасателям удалось спасти правое крыло здания, работы по тушению левой части продолжаются.

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