В Хяэдемеэсте полыхает конюшня

Когда спасатели прибыли на место происшествия, здание горело открытым огнем, а крыша левого крыла конюшни уже обрушилась. Сотрудники конюшни сразу же вывели лошадей из здания. Животные не пострадали.

Руководитель по связям с общественностью Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс сообщила, что тушение такого здания требует больших сил, поэтому на вызов отреагировали профессиональные спасатели из Хяэдемеэсте Килинги-Нымме, Пярну, Пярну-Яагупи, а также добровольцы из Таали.