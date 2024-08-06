ФОТО По вине устроившего ралли на дороге пьяного водителя два человека попали в больницу

Поздно вечером в понедельник, около 22.00, мужчина за рулем автомобиля Volkswagen совершил необдуманные маневры на окраине города Раквере, в результате чего его машина стала неуправляемой. Все закончилось тем, что Скорая помощь увезла двух человек в больницу.
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Рано утром во вторник о ночных событиях свидетельствовали разбросанная по дороге земля и работник дорожно-ремонтной компании, убирающий с дороги последние детали, оставшиеся на шоссе от разбитого автомобиля.
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