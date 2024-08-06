ФОТО По вине устроившего ралли на дороге пьяного водителя два человека попали в больницу

Рано утром во вторник о ночных событиях свидетельствовали разбросанная по дороге земля и работник дорожно-ремонтной компании, убирающий с дороги последние детали, оставшиеся на шоссе от разбитого автомобиля.

Вызов в полицию поступил в 22.16 в связи с тем, что на 183-м километре дороги Пярну-Раквере-Сымеру, в деревне Усимяэ, что в волости Раквере, зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Мужчина за рулем Volkswagen Passat вылетел на кольцевую развязку, а затем въехал в глубокий кювет.