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ФОТО По вине устроившего ралли на дороге пьяного водителя два человека попали в больницу

Кевин Вольтер
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Поздно вечером в понедельник, около 22.00, мужчина за рулем автомобиля Volkswagen совершил необдуманные маневры на окраине города Раквере, в результате чего его машина стала неуправляемой. Все закончилось тем, что Скорая помощь увезла двух человек в больницу.

Рано утром во вторник о ночных событиях свидетельствовали разбросанная по дороге земля и работник дорожно-ремонтной компании, убирающий с дороги последние детали, оставшиеся на шоссе от разбитого автомобиля.

Вызов в полицию поступил в 22.16 в связи с тем, что на 183-м километре дороги Пярну-Раквере-Сымеру, в деревне Усимяэ, что в волости Раквере, зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Мужчина за рулем Volkswagen Passat вылетел на кольцевую развязку, а затем въехал в глубокий кювет.

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