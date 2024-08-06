Мэр Тарту: кризисная комиссия работает, в затопленную больницу отправим добровольцев

Если о непогоде, наблюдавшейся на прошлой неделе, заблаговременно предупреждали Агентство окружающей среды и новостные порталы, то разразившаяся этой ночью гроза стала полной неожиданностью, поэтому город не успел к ней подготовиться, признал мэр Тарту Урмас Клаас.

К утру вторника многие улицы Тарту оказались под водой, к сожалению, в больнице Маарьямыйза произошла протечка крыши. Около 10:45 мэру позвонили из Клиники Тартуского университета и попросили о помощи, он пообещал тут же отправить туда добровольных спасателей.

«Мы хорошо сотрудничаем с добровольными спасателями и они отправятся в клинику на помощь, - сказал Клаас. - Что касается городской системы стока, то у компании водоснабжения есть свои насосы, которыми она управляет».

Кроме того, к работе привлечена городская кризисная комиссия. «Компания водоснабжения занимается своими задачами, экономический отдел города - своими, то же самое с отделом по связям с общественностью. У всех в соответствии с кризисными планами есть свои задачи», - заверил Клаас.

Он отметил, что наихудшая ситуация сложилась под и в окрестностях железнодорожного виадука на улице Рийа, а также на улице Раатусе в районе Юлейыэ, где чрезвычайно много воды и движение затруднено.

«Следует похвалить полицию и Спасательный департамент, которые очень быстро отреагировали и принялись помогать людям в этих местах, а также регулировать движение», - подчеркнул мэр.

К сожалению, также нарушена работа городских светофоров. Из хороших новостей - к 10:30 на одном из самых оживленных перекрестков Тарту - на пересечении улиц Рийа и Туру - удалось восстановить работу светофоров.

Сильный дождь прекратился к 11:00, и теперь Тарту предстоит заняться устранением последствий.