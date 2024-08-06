ВИДЕО В Тарту оказались затопленными и торговые центры

Если в 10 часов утра можно было пройтись с сухими ногами по Тартускому универмагу в самом сердце студенческого городка, а в подземной парковке центра Kvartal был всего лишь сантиметр воды, то совершенно точно не стоило пытаться сегодня поставить свою машину на подземные парковки торговых центров Tasku и Zeppelin.