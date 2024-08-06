Проливной дождь, начавшийся ночью и бушевавший все утро, затопил улицы Тарту, разбил много машин, а также, к сожалению, не пощадил и малый и крупный бизнес на берегах Эмайыги.
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ВИДЕО ⟩ В Тарту оказались затопленными и торговые центры
Если в 10 часов утра можно было пройтись с сухими ногами по Тартускому универмагу в самом сердце студенческого городка, а в подземной парковке центра Kvartal был всего лишь сантиметр воды, то совершенно точно не стоило пытаться сегодня поставить свою машину на подземные парковки торговых центров Tasku и Zeppelin.
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