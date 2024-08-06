Вт, 6.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ВИДЕО В Тарту оказались затопленными и торговые центры

Йенс Раавик
, журналист
Copy
Парковка в торговом центре Kvartal. 6 августа 2024 года.
Парковка в торговом центре Kvartal. 6 августа 2024 года. Фото: Jens Raavik

Проливной дождь, начавшийся ночью и бушевавший все утро, затопил улицы Тарту, разбил много машин, а также, к сожалению, не пощадил и малый и крупный бизнес на берегах Эмайыги.

Если в 10 часов утра можно было пройтись с сухими ногами по Тартускому универмагу в самом сердце студенческого городка, а в подземной парковке центра Kvartal был всего лишь сантиметр воды, то совершенно точно не стоило пытаться сегодня поставить свою машину на подземные парковки торговых центров Tasku и Zeppelin.

Около 10.15 на стоянке под центром Zeppelin было так много воды, что она доходила до заправочного отверстия машин. Также был замечен один автомобиль, водитель которого в последний момент передумал и выехал с подземной парковки задним ходом.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх