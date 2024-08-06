Перевод: Павел Соболев

Строительные работы сегодня были завершены, остались лишь небольшие корректировки. «Планировалось, что лестница будет готова не раньше начала сентября, но работы завершились раньше срока, и почти на месяц раньше, чем предполагалось. Можно вновь комфортно соединить нижний город с Тоомпеа со стороны Балтийского вокзала. Кроме того, закрытие одной строительной площадки означает меньше шума в месте, которое является одновременно популярной достопримечательностью и приятным местом для времяпрепровождения», - сказал Сандер Андла, старейшина Кесклинна.

В ходе реставрационных работ на лестнице Паткули были удалены и заменены сломанные и сильно поврежденные ступени, изготовлены новые основания для ступеней. Для промежуточных плат были заложены новые фундаменты и было установлено новое покрытие из гранитных плит. Также были отремонтированы водосточные стоки и подпорные стенки лестниц, установлены новые настенные покрытия. Также было обновлено наружное освещение лестницы и носители информации о культурных мероприятиях на стене, восстановлены перила лестницы и прилегающий к лестнице участок городской стены со стороны улицы Нунне.

Реконструкция лестницы началась 18 марта. Чтобы работы шли бесперебойно и чтобы обеспечить безопасность пешеходов, на первом этапе строительства лестницу полностью закрыли. С 17 июня можно было ходить по лестнице на половине ее ширины. Работу выполнила компания Meisel Ehitus OÜ. Она обошлась в 457 000 евро.