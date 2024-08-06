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Пропавшая в Пярну Линда найдена, ей оказывают медпомощь

rus.postimees.ee
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Машина скорой помощи. Иллюстративное фото.
Машина скорой помощи. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

Сегодня полиция попросила помощи в поисках 85-летней Линды, пропавшей в Пярну. К настоящему моменту известно, что один из близких нашел женщину на территории Пярну.

Ранее сообщалось, что Линда ушла из своего дома в Пярну вчера около десяти часов вечера и не вернулась. Имелась информация, что она может находиться в Папсааре и в Хяэдемеэсте.

После того как Линда была найдена, сотрудники Скорой помощи занялись ее осмотром. Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках.

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