Полиция просит помощи в поисках 85-летней Линды, пропавшей в Пярну.
Вышла из дома и пропала: полиция разыскивает 85-летнюю женщину
Линда ушла из своего дома в Пярну вчера около десяти часов вечера и до сих пор не вернулась. У нее нет с собой мобильного телефона, поэтому связаться с ней невозможно. Она может находиться в Папсааре и в Хяэдемеэсте.
Рост женщины 163 см, худощавого телосложения, у нее седые волосы. Из дома она ушла в белом шерстяном свитере, на котором имеется изображение лебедей. Также на ней надеты черные брюки. В руках у нее был черный пластиковый пакет.
Полиция просит всех, кто видел Линду или обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, позвонить по номеру 112, или участковому полицейскому по номеру 5855 9356.
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