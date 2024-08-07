Сенатор задержан за убийство, Volkswagen вернулся в Россию, оппозиционеров обменяли на преступников. Обзор событий в РФ

Самый масштабный со времен Холодной войны обмен заключенными случился на минувшей неделе в аэропорту Анкары. Его участниками стали 26 человек. В США и Европу отправились российские оппозиционные политики и американские журналисты, ранее осужденные в России по самым разным поводам.

Так, несколько оппозиционных российских политиков были руководителями Штабов Навального в своих городах и только лишь занимались региональной политикой - это Лилия Чанышева из Уфы и Ксения Фадеева из Томска.

В России это теперь называется «участием в деятельности экстремистской организации». В Европу отправился освобожденный Олег Орлов - один из лидеров «Мемориала», получивший в 2022 году Нобелевскую премию мира.

Освобождены были оппозиционные политики Илья Яшин, Алексей Пивоваров и Владимир Кара-Мурза. Последний, кстати, является американским гражданином, лоббировавшим принятие «Акта Магницкого». Домой отправились журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева.

Они были осуждены в России совсем уж по надуманным поводам - за шпионаж и неисполнение обязанностей «иностранного агента», хотя никакими «иностранными агентами» формально ни тот, ни другой не были.

Россия взамен получила шпионов и профессиональных киллеров. Например, Вадим Красиков был приговорен в Германии к пожизненному заключению за убийство лидера одного из чеченских кланов, врага семьи Кадыровых Зелимхана Хангошвили. Владимир Путин в своем февральском интервью Такеру Карлсону говорил об этом убийстве так: «из патриотических соображений ликвидировал бандита».