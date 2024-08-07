Российских оппозиционеров и американских граждан обменяли на шпионов и политических киллеров ФСБ. Сенатор Дмитрий Савельев задержан на заседании российского парламента по подозрению в организации убийства, которое должен был совершить сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний. Volkswagen вернулся на российский рынок. Об этом пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Сенатор задержан за убийство, Volkswagen вернулся в Россию, оппозиционеров обменяли на преступников. Обзор событий в РФ
Самый масштабный со времен Холодной войны обмен заключенными случился на минувшей неделе в аэропорту Анкары. Его участниками стали 26 человек. В США и Европу отправились российские оппозиционные политики и американские журналисты, ранее осужденные в России по самым разным поводам.
Так, несколько оппозиционных российских политиков были руководителями Штабов Навального в своих городах и только лишь занимались региональной политикой - это Лилия Чанышева из Уфы и Ксения Фадеева из Томска.
В России это теперь называется «участием в деятельности экстремистской организации». В Европу отправился освобожденный Олег Орлов - один из лидеров «Мемориала», получивший в 2022 году Нобелевскую премию мира.
Освобождены были оппозиционные политики Илья Яшин, Алексей Пивоваров и Владимир Кара-Мурза. Последний, кстати, является американским гражданином, лоббировавшим принятие «Акта Магницкого». Домой отправились журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева.
Они были осуждены в России совсем уж по надуманным поводам - за шпионаж и неисполнение обязанностей «иностранного агента», хотя никакими «иностранными агентами» формально ни тот, ни другой не были.
Россия взамен получила шпионов и профессиональных киллеров. Например, Вадим Красиков был приговорен в Германии к пожизненному заключению за убийство лидера одного из чеченских кланов, врага семьи Кадыровых Зелимхана Хангошвили. Владимир Путин в своем февральском интервью Такеру Карлсону говорил об этом убийстве так: «из патриотических соображений ликвидировал бандита».
Освобожден из тюрьмы хакер, обвиненный во взломе компьютерных сетей США, Владислав Клюшин. Освобождена супружеская пара Артем и Анна Дульцевы, а вместе с ними в Россию были переданы двое их детей, которые только в самолете узнали, что их мама и папа во-первых, русские, а во-вторых, шпионы.
О важности случившегося для России говорит тот факт, что Владимир Путин лично встречал освобожденных у трапа самолете с ротой почетного караула. Он так не каждого прибывающего в Россию президента встречает, и даже обменянные на украинских «азовцев» российские солдаты с «СВО» не удостоились такой чести.
Радость Путина понятна - он получил обратно одного из своих самых преданных киллеров, способного на многие и многие «полезные» для российского режима разборки в Европе и других странах мира.
Взамен Путин отдал, с его точки зрения, кучку бесполезных шумных оппозиционеров. Которые, будем честны, и правда способны в лучшем случае неистово громить российский режим на своих Youtube-каналах. Вреда, как видно, никакого, зато пользы - сколько угодно.
Сенатор-киллер
Еще одному высокопоставленному организатору убийств на прошедшей неделе повезло меньше. Сенатора (члена Совета федерации – верхней палаты российского парламента) Дмитрия Савельева задержали прямо на заседании палаты.
Перед этим Совет федерации снял с Савельева депутатскую неприкосновенность. Сенатор, как говорят, сразу после своего выступления, в котором он настаивал на сфабрикованности дела, попытался сбежать через запасной выход, но был остановлен оперативниками.
Вначале СМИ выдвинули версию, согласно которой Савельева задержали по делу об убийстве еще в 1990-е годы, года он возглавлял «Транснефть» - государственную монополию по транспортировке нефти. Однако потом стало известно, что речь идет об убийстве гораздо более «свежем», который Савельев планировал организовать чуть ли не со дня на день.
По данным Следственного комитета, в августе 2023 года, «руководствуясь личной неприязнью», он решил расправиться со своим бизнес-партнером Сергеем Ионовым. Ионов делил с Савельевым финансовый фонд, фактически – офшорную компанию. Через нее они вместе выводили из России деньги, полученные на фиктивных госконтрактах.
По данным «Важных историй», только в 2012–2013 году через эту схему они вывели почти 8 миллионов долларов. Пикантности ситуации добавляет то, что исполнителем убийства должен был стать сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний, то есть сотрудник того учреждения, куда Ионова заключили под стражу.
Однако, тот в последний момент сообщил о готовившемся преступлении в ФСБ. Вот такая российская политика вперемешку с экономикой. Кстати, лишение депутатской неприкосновенности Савельева – всего лишь третий случай в истории Совета Федерации.
В предыдущий раз сенаторы лишили неприкосновенности своего коллегу Рауфа Арашукова по точно такой же причине – по подозрению в организации двух убийств.
Volkswagen снова в России
Не прошло и двух лет с момента эффектного ухода иностранных автомобильных брендов с российского рынка по морально-волевым основаниям, как они тихо возвращаются обратно.
По данным немецкого издания Die Zeit, Jetta Motors - подразделение концентра Volkswagen в июле сообщила российским дилерам и деловым СМИ об официальном старте продаж своих автомобилей в России.
Volkswagen ушел из России после начала войны в Украине – как и 46 других зарубежных автомобильных брендов. В результате на рынке остались только российские и китайские марки.
Кроме прочего, Volkswagen имел в России полноценное сборочное производство, которое было ядром «калужского экономического чуда» - резкого взлета промышленного производства в подмосковном областном центре Калуга.
Наряду с несколькими другими марками, автомобили Volkswagen были в списке того, что российский Минпромторг разрешил поставлять в Россию по схеме «параллельного экспорта» - то есть, по принципу «кому должен - всем прощаю», через серые схемы поставок в обход санкций.
Бренд Jetta изначально создавался Volkswagen для Китая, из немецкий комплектующих эти автомобили производит в Китае концерн FAW. Формально именно FAW начал поставки Jetta в России, однако Die Zeit справедливо сомневается, что такая схема возможна без ведома и одобрения немецкой стороны.
Если так, то морально-волевой эффект европейских концернов оказался недолгим. Война войной, как говорится, осуждение войны осуждением войны, а бизнес - это всего лишь бизнес, и ничего личного.