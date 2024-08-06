В результате дорожно-транспортного происшествия, зафиксированного в Пыльвамаа в понедельник около 14 часов, пострадал человек.
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Водителя съехавшей с дороги в поле машины доставили в больницу
Авария произошла на 3-м километре дороги Пыльва-Саверна в деревне Аарна, что в волости Пыльва. 55-летний мужчина выехал на автомобиле Fiat Doblo в поле слева от дороги.
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