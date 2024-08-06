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Министерство финансов планирует собрать с компаний подоходный налог в качестве аванса

rus.postimees.ee
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Прибыль. Снимок иллюстративный.
Прибыль. Снимок иллюстративный. Фото: Life Background/Shutterstock

Поскольку двухпроцентный подоходный налог с предприятий начнет действовать с 2026 года, и в этом же году государство планирует его собрать, по утверждению Министерства финансов, компании будут обязаны уплатить налог в качестве аванса, пишет Rus.ERR.

Согласно коалиционному соглашению, с 1 января 2026 года компании в Эстонии должны будут уплачивать двухпроцентный подоходный налог.

Пресс-секретарь Министерства финансов Ирина Сацута пока не сообщила, с каким интервалом предприятия должны будут подавать в Налогово-таможенный департамент информацию о своей прибыли, сколько дополнительных обязательств это им принесет, нужны ли для этого новые информационно-технологические решения либо при создании новой модели налогообложения государство будет использовать какую-то систему по примеру других стран.

Между тем, по словам Сацуты, известно лишь то, что государство будет взимать этот налог с предприятий в качестве предоплаты.

«Поскольку правительство планирует налоговые поступления уже в 2026 году, необходимо создать обязательство по авансовому платежу, так как прибыль за 2026 год будет известна не раньше июля 2027 года», – пояснила пресс-секретарь.

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