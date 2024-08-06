Министерство финансов планирует собрать с компаний подоходный налог в качестве аванса

Согласно коалиционному соглашению, с 1 января 2026 года компании в Эстонии должны будут уплачивать двухпроцентный подоходный налог.

Пресс-секретарь Министерства финансов Ирина Сацута пока не сообщила, с каким интервалом предприятия должны будут подавать в Налогово-таможенный департамент информацию о своей прибыли, сколько дополнительных обязательств это им принесет, нужны ли для этого новые информационно-технологические решения либо при создании новой модели налогообложения государство будет использовать какую-то систему по примеру других стран.

Между тем, по словам Сацуты, известно лишь то, что государство будет взимать этот налог с предприятий в качестве предоплаты.

«Поскольку правительство планирует налоговые поступления уже в 2026 году, необходимо создать обязательство по авансовому платежу, так как прибыль за 2026 год будет известна не раньше июля 2027 года», – пояснила пресс-секретарь.