Вчера вечером в столичном районе Пальяссааре микрофургон врезался на тротуаре в пешехода. Пешеход в результате ДТП не пострадал, однако полиция начала расследование в отношении водителя фургона.
В Таллинне фургон наехал на тротуаре на пешехода
Представитель Пыхьяской префектуры Елена Мирошниченко в ответе на запрос Postimees сообщила, что вчера вечером в 18.20 в полицию поступил сигнал, что по тротуару в районе Пальяссааре ехал фургон, который также сбил пешехода, который пытался препятствовать движению автомобиля по тротуару.
«Полиция связалась с пешеходом; к счастью, он не пострадал. Однако такое поведение со стороны водителя, несомненно, недопустимо, и мы начнем процедуру по выяснению конкретных обстоятельств дела», - указала Мирошниченко.
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