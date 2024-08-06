В Таллинне фургон наехал на тротуаре на пешехода

Представитель Пыхьяской префектуры Елена Мирошниченко в ответе на запрос Postimees сообщила, что вчера вечером в 18.20 в полицию поступил сигнал, что по тротуару в районе Пальяссааре ехал фургон, который также сбил пешехода, который пытался препятствовать движению автомобиля по тротуару.