Министерство климата пытается убить нескольких зайцев одним выстрелом

В первом вопросе в Министерстве климата настроены достаточно конкретно. «Вместе с предпринимателями мы немедленно приступим к подготовке дорожных карт для развития технологий, чтобы точнее согласовать сотрудничество между государственным и частным секторами», – сообщил вчера после отправки законопроекта на согласование канцлер Министерства климата Кейт Каземетс в социальных сетях. «Первое направление – это углеродно-нейтральное топливо, химическая технология древесины, переработка материалов, инфраструктура электротранспорта, центр конверсии судов, улавливание углерода, хранение и переработка углерода, сокращение влияние строительства на окружающую среду».