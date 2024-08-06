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Министерство климата пытается убить нескольких зайцев одним выстрелом

Юлле Харью
, журналист
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По словам министра климата Йоко Алендер, цель по сокращению выбросов должна быть распределена между разными секторами.
По словам министра климата Йоко Алендер, цель по сокращению выбросов должна быть распределена между разными секторами. Фото: Mihkel Maripuu

Вчера был опубликован проект Закона о климатически устойчивой экономике, с помощью которого пытаются убить сразу нескольких зайцев, то есть одновременно увеличить промышленное производство и выполнить обязательство достичь цели по улавливанию углерода и сохранению природы, поставленные Европейским союзом. Однако зайцы имеют свойство нестись в разные стороны на полной скорости.

Перевод: Александр Шкут

В первом вопросе в Министерстве климата настроены достаточно конкретно. «Вместе с предпринимателями мы немедленно приступим к подготовке дорожных карт для развития технологий, чтобы точнее согласовать сотрудничество между государственным и частным секторами», – сообщил вчера после отправки законопроекта на согласование канцлер Министерства климата Кейт Каземетс в социальных сетях. «Первое направление – это углеродно-нейтральное топливо, химическая технология древесины, переработка материалов, инфраструктура электротранспорта, центр конверсии судов, улавливание углерода, хранение и переработка углерода, сокращение влияние строительства на окружающую среду».

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