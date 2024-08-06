Вчера был опубликован проект Закона о климатически устойчивой экономике, с помощью которого пытаются убить сразу нескольких зайцев, то есть одновременно увеличить промышленное производство и выполнить обязательство достичь цели по улавливанию углерода и сохранению природы, поставленные Европейским союзом. Однако зайцы имеют свойство нестись в разные стороны на полной скорости.
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Министерство климата пытается убить нескольких зайцев одним выстрелом
Перевод: Александр Шкут
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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