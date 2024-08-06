Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин: 46 детских садов переходят на эстонский, найдены учителя для каждой группы

По словам вице-мэра Алексея Яшина, персонал детских садов Таллинна проделал большую работу для того, чтобы максимально полно подготовиться к первому учебному году перехода на эстонский язык обучения. При этом нехватка педагогов остается серьезным вызовом, поэтому детские сады будут вынуждены реорганизовать свою работу, обеспечивая необходимое количество сотрудников, работающих с детьми.

«Не все учителя детских садов смогли достичь к августу требуемого по закону уровня владения эстонским языком. Кто-то ушел по собственному желанию, с кем-то пришлось расторгнуть трудовой договор по инициативе работодателя. В то же время мы рады, что большая часть педагогов решила не покидать систему образования, а принять предложение продолжить работу в роли помощников учителей. Это дает родителям дополнительную уверенность, поскольку в каждой группе детского сада детьми по-прежнему будут заниматься три специалиста - один учитель и два помощника учителя», - сказал Яшин.