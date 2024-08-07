Невозможность для россиян записаться на прием в посольство РФ в Таллинне для оформления документов - не новость. Тем временем последствия войны кормят «помогаторов», которые знают, как преодолеть трудности с записью на прием на зависающем сайте российских дипломатов, выяснил Rus.Postimees.
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Сколько стоит помощь «решал» и «помогаторов» для оформления документов в посольстве России в Эстонии
Многие живущие в Эстонии россияне после перемен в работе дипломатов РФ из-за агрессивной войны в Украине столкнулись с проблемами в оформлении документов в посольстве России. В редакцию Rus.Postimees обратились читатели, которые несколько месяцев безуспешно пытались записаться на прием в посольство на улице Пикк для оформления паспортов. В итоге людям пришлось делать документы в посольстве РФ в другой стране, куда записаться не сразу, но удалось.
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