В понедельник в полдень произошла автоавария в деревне Нятси, что в волости Ляэнеранна Пярнуского уезда.
Автомобиль перевернулся через крышу, 19-летней девушке потребовалась госпитализация
19-летняя женщина за рулем Volkswagen Golf не справилась с управлением на 28-м километре шоссе Пярну-Лихула. Автомобиль вылетел за пределы дороги и перевернулся через крышу.
Девушку-водителя доставили в больницу.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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