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Автомобиль перевернулся через крышу, 19-летней девушке потребовалась госпитализация

Анника Аувяэрт
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Пярнуская больница. Иллюстративное фото.
Пярнуская больница. Иллюстративное фото. Фото: Mailiis Ollino

В понедельник в полдень произошла автоавария в деревне Нятси, что в волости Ляэнеранна Пярнуского уезда.

19-летняя женщина за рулем Volkswagen Golf не справилась с управлением на 28-м километре шоссе Пярну-Лихула. Автомобиль вылетел за пределы дороги и перевернулся через крышу.

Девушку-водителя доставили в больницу.

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