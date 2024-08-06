Сможет ли Эстония в ближайшее время покрыть годовое потребление за счет возобновляемой энергии?

Статистика Elering показывает, что в первой половине этого года солнечные электростанции произвели 515 ГВт-ч солнечной энергии - на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также было произведено 451 ГВт-ч ветровой энергии, что почти на 28% больше, чем в первой половине 2023 года. Остальная возобновляемая энергия была произведена из биомассы, биогаза, гидроэнергии и отходов.

«Рост производства солнечной и ветровой энергии также увеличил долю возобновляемой энергии в общем потреблении - если в первой половине прошлого года было произведено 1399 ГВт-ч возобновляемой энергии, то в этом году объем производства увеличился до 1703 ГВт-ч. В первой половине прошлого года возобновляемая энергия составляла 35% от общего потребления электроэнергии, а в этом году ее доля увеличилась до 41%», - сказал исполнительный директор KC Energy Михкель Лооритс.

Цель страны состоит в том, чтобы к 2030 году вся потребляемая в Эстонии электроэнергия производилась из возобновляемых источников. Лооритс отметил, что если доля возобновляемой энергии будет ежегодно расти примерно на 300 ГВт-ч, как в этом году, то производство возобновляемой энергии в Эстонии достигнет 100% потребления лишь в первой половине 2032 года.

«Хотя на первый взгляд, двигаясь нынешними темпами, Эстония не успеет достичь цели по возобновляемой энергии к 2030 году, нельзя забывать, что согласно открытым данным Elering в процессе подключения находятся мощности солнечной и ветровой энергетики в объеме свыше 3500 мегаватт. При реализации запланированных мощностей возобновляемой энергии мы все-таки достигнем цели к 2030 году», - сказал он.

Лооритс добавил, что в настоящее время на KC Energy приходится около десятой части производства возобновляемой энергии в Эстонии, но цель компании на 2030 год состоит в том, чтобы ежегодно вносить в эстонскую возобновляемую энергетику 1800 ГВт-ч с помощью гибридных парков, оснащенных ветровыми, солнечными и аккумулирующими мощностями. Это составит более чем пятую часть необходимой Эстонии электроэнергии при сегодняшнем уровне потребления.

Сегодня KC Energy управляет 52 подразделениями по производству возобновляемой энергии по всей Эстонии. В общей сложности KC Energy разрабатывает в Эстонии решения для хранения солнечной, ветровой и возобновляемой энергии мощностью около 990 МВт.