POSTIMEES В УКРАИНЕ Российские войска по сути дробят украинскую группировку в Донецкой области на две части

Армия РФ скоро дойдет до Покровска, что будет означать ее самый большой успех с весны 2022 года
Еще в марте бригаде Postimees приходилось мчаться по трассе Покровск-Константиновка в Донецкой области в условиях интенсивного движения, а сегодня по хорошему асфальту там можно проехать десятки километров, никого не задевая.
Перевод: Павел Соболев
«Смотрите, сюда упал снаряд, здесь было попадание. Смотрите туда, на мост, там упала KAB» - указал рукой Евгений, солдат 110-й украинской механизированной бригады, когда мы ехали по пустому шоссе. KAB - это мощные планирующие бомбы, сбрасываемые с российских бомбардировщиков, которые являются одним из основных видов оружия, с помощью которого российские войска в настоящее время наступают в Донецкой области.
Эта дорога хорошо иллюстрирует продвижение российской армии за последние месяцы. Еще в марте-апреле казалось, что эти два города - Покровск (до полномасштабной войны там проживало 60 000 человек) и Константиновка (до войны - 70 000 жителей) - находились на относительно безопасном расстоянии от фронта. Особенно Покровск, который в то время находился в 75 километрах от фронта. Но затем российская армия захватила Авдеевку, и сегодня фронт вышел на линию всего лишь в 15-16 километрах от Покровска, являющегося важным тыловым логистическим центром украинской армии.
Посмотрите на видео, как выглядит пустая дорога между городами Покровск и Константиновка в конце июля.
Скорее всего, российская армия выйдет к городу Покровск, что на линии Мирноград-Малиновка, в конце августа или в сентябре. Это уже было бы значительным успехом российской армии на фронте в Донецкой области. Это уже можно оценить как оперативный прорыв российской армии вместо прежнего тактического, если говорить языком военных.
Последний раз российская армия добивалась такого успеха в начале полномасштабной войны в феврале-марте 2022 года, о чем Константин Машовец, полковник украинской армии в отставке, эксперт известного украинского аналитического центра «Інформаційний спротив» рассказал Postimees. «Они могут превратить свой тактический успех в оперативный, но это пока еще не факт», - добавил он.
Российская армия сравнительно быстрыми темпами продвигается от Авдеевки к Покровску, несмотря на то, что украинская армия перебросила туда резервы. Резерва просто мало - вот в чем проблема. «Все пополнения, которые нам дают, отправляются прямо в бой», - заявил офицер 110-й бригады.
«Не хватает солдат. Не хватает снарядов и мин, - рассказал Машовец о том, что нужно украинской армии, чтобы остановить наступление российской армии. - 80 процентов боевых задач в нынешней войне решают авиация и артиллерия. У них есть большое преимущество в обоих случаях».
По неподтвержденным данным, сейчас район Покровска защищают около 12 000 украинских военных, однако наступающая на него группировка российской армии составляет не менее 40 000 человек. Эти цифры кажутся вполне реальными, говорит Евгений Дикий, который до полномасштабной войны служил командиром роты на востоке Украины, а теперь выступает в качестве эксперта. Он отметил, что российская армия имеет более чем трехкратное превосходство в живой силе, несмотря на то, что украинская армия направила в этом направлении дополнительные силы. По мнению Дикого, это явно свидетельствует о нехватке кадров в украинской армии.
«Там действительно очень опасная ситуация, - сказал Дикий. - Российские части уже не несут больших потерь и хотят перекрыть трассу Покровск-Константиновка. Они очень близки к этому».
По мнению Машовца, если российская армия выйдет на эту трассу, она не будет сразу атаковать город Покровск, но это все равно означает плохие новости, особенно для защитников Торецка и его окрестностей. «Противник может практически зайти им в спину, он может атаковать украинскую группировку, защищающую Торецк, с фланга», - сказал Машовец. Он имел в виду, что, достигнув важной дороги, российская армия вместо этого могла бы двинуться обратно на восток, чтобы окружить защитников Торецка и достичь Константиновки с другой стороны.
В настоящее время российская армия пытается прорваться к Константиновке со стороны Бахмута через город Часов Яр. Бои за этот город, который уже практически сравняли с землей, идут уже полгода. Украинским частям под Часовым Яром долгое время успешно удавалось удерживать линию обороны вдоль проходящего через него канала шириной 10-20 метров. По последним данным, российским подразделениям удалось прорваться через канал. Эту информацию также подтвердил Евгений Дикий, который находится в постоянном контакте со своими воюющими там бывшими товарищами.
От города Покровск до границы Донецкой и Днепропетровской областей еще 20 километров. Иными словами, дойдя до Покровска, российская армия стремительно приближается к своей цели - завоеванию всей Донецкой области.
Перемещение фронта под Покровск означает также, что война в Донецкой области по существу продолжится в двух отделенных друг от друга частях - на севере в направлении Краматорск-Славянск и на юге в направлении Угледар-Курахово.
«В принципе да, они изолируют одно оперативное направление фронта от другого, - сказал подполковник украинской армии Машовец. - На нашу логистику это не повлияет, потому что маршруты поставок из Днепропетровской области сохранятся. Главное же то, что украинской армии необходимо изменить систему управления войсками в Донецкой области».
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