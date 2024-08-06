POSTIMEES В УКРАИНЕ Российские войска по сути дробят украинскую группировку в Донецкой области на две части

Российская армия сравнительно быстрыми темпами продвигается от Авдеевки к Покровску, несмотря на то, что украинская армия перебросила туда резервы. Резерва просто мало - вот в чем проблема. «Все пополнения, которые нам дают, отправляются прямо в бой», - заявил офицер 110-й бригады.

«Не хватает солдат. Не хватает снарядов и мин, - рассказал Машовец о том, что нужно украинской армии, чтобы остановить наступление российской армии. - 80 процентов боевых задач в нынешней войне решают авиация и артиллерия. У них есть большое преимущество в обоих случаях».

По неподтвержденным данным, сейчас район Покровска защищают около 12 000 украинских военных, однако наступающая на него группировка российской армии составляет не менее 40 000 человек. Эти цифры кажутся вполне реальными, говорит Евгений Дикий, который до полномасштабной войны служил командиром роты на востоке Украины, а теперь выступает в качестве эксперта. Он отметил, что российская армия имеет более чем трехкратное превосходство в живой силе, несмотря на то, что украинская армия направила в этом направлении дополнительные силы. По мнению Дикого, это явно свидетельствует о нехватке кадров в украинской армии.

«Там действительно очень опасная ситуация, - сказал Дикий. - Российские части уже не несут больших потерь и хотят перекрыть трассу Покровск-Константиновка. Они очень близки к этому».

Солдат 110-й механизированной украинской бригады Евгений показывает места российских попаданий в районе шоссе Покровск-Константиновка. Фото: Jaanus Piirsalu