В конце улицы Юлиуса Куперьянова возле Тартуского вокзала в крошечном деревянном доме работает ювелирный магазин Emilia Collection, в котором август начался с большой неприятности - воры завладели золотыми украшениями и бриллиантами на общую сумму более 30 000 евро.
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Воры обчистили ювелирный магазин за пару минут
Воры, проникшие в ювелирный магазин в ночь на субботу, действовали резво, поскольку всего за пару минут наполнили свою сумку драгоценностями. Около пяти часов утра владелице магазина Эмилии Андреасян позвонили из охранной фирмы.
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