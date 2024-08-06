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Воры обчистили ювелирный магазин за пару минут

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В понедельник ювелирный магазин был открыт, так как все-таки не все украшения воры унесли с собой.
В понедельник ювелирный магазин был открыт, так как все-таки не все украшения воры унесли с собой. Фото: Signe Oidekivi

В конце улицы Юлиуса Куперьянова возле Тартуского вокзала в крошечном деревянном доме работает ювелирный магазин Emilia Collection, в котором август начался с большой неприятности - воры завладели золотыми украшениями и бриллиантами на общую сумму более 30 000 евро.

Воры, проникшие в ювелирный магазин в ночь на субботу, действовали резво, поскольку всего за пару минут наполнили свою сумку драгоценностями. Около пяти часов утра владелице магазина Эмилии Андреасян позвонили из охранной фирмы.

Увиденное на месте повергло в шок Эмилию и ее мужа Арсена Адреасяна: задняя дверь дома взломана, украдены различные украшения. «Они пытались забрать все бриллианты, но, к счастью, они впопыхах положили их в сумку, из которой большинство камней выпало на пол», - вспоминает хозяйка Emilia Collection.

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