Воры обчистили ювелирный магазин за пару минут

Воры, проникшие в ювелирный магазин в ночь на субботу, действовали резво, поскольку всего за пару минут наполнили свою сумку драгоценностями. Около пяти часов утра владелице магазина Эмилии Андреасян позвонили из охранной фирмы.

Увиденное на месте повергло в шок Эмилию и ее мужа Арсена Адреасяна: задняя дверь дома взломана, украдены различные украшения. «Они пытались забрать все бриллианты, но, к счастью, они впопыхах положили их в сумку, из которой большинство камней выпало на пол», - вспоминает хозяйка Emilia Collection.