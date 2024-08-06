Беспорядки в Британии: в тюрьмах готовят сотни новых мест, Маска критикуют за слова о «гражданской войне»

В Бирмингеме сотни людей собрались в районе Бордесли-Грин после ложных сообщений о том, что ультраправые протестующие планируют провести марш через этот район. Группа людей в масках, отделившаяся от основной массы протестующих, попыталась поджечь паб и перевернула несколько автомобилей. Они размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги против распущенной несколько лет назад ультраправой «Лиги защиты Англии».

В Дарлингтоне десятки полицейских были направлены в район Норт-Лодж-Парк, где находится мечеть, после того, как там собрались две большие группы людей. Полиция позже заявила, что возникли «небольшие очаги серьезного насилия». В полицейских бросали кирпичи.

Полицейские с собаками. Фото: Getty Images

По словам председателя национального совета начальников полиции Гэвина Стивенса, всем региональным отделениям полиции предписано увеличить присутствие специалистов в опасных районах, а также командировать людей в региональный резерв, и развертывание этих региональных подкреплений будет координироваться централизованно.

Число арестованных будет расти каждый день, сказал он, поскольку полиция продолжает опознавать и задерживать участников беспорядков.

Первые задержанные уже предстали перед судом - им выбирали меру пресечения.

Со следующей недели в тюрьмах Англии и Северной Ирландии появится более 500 дополнительных мест для содержания арестованных во время беспорядков.

По словам правительственных чиновников, планы по увеличению тюремных мест разрабатывались давно, но их выполнение ускорили.