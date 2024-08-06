Хотя ливневая канализация города Пыльва более-менее справилась с сегодняшним проливным дождем, земля на полях недалеко от города была уже не в состоянии поглощать так много воды, и в итоге на полях образовались озера.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ На полях на юге Эстонии после ливня образовались озера
Перевод: Павел Соболев
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.