ФОТО На полях на юге Эстонии после ливня образовались озера

Если в предыдущие годы во время сильных дождей с холма на улице Кеск в Пыльва постоянно разливалась река, то, по крайней мере, сегодня в полдень ливневая канализация более или менее справлялись со своей задачей. Управа Пыльва также недавно обновила некоторые из труб городской системы стока дождевой воды.