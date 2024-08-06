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ФОТО На полях на юге Эстонии после ливня образовались озера

Мати Мяэритс
, репортер
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Хотя ливневая канализация города Пыльва более-менее справилась с сегодняшним проливным дождем, земля на полях недалеко от города была уже не в состоянии поглощать так много воды, и в итоге на полях образовались озера.

Перевод: Павел Соболев

Если в предыдущие годы во время сильных дождей с холма на улице Кеск в Пыльва постоянно разливалась река, то, по крайней мере, сегодня в полдень ливневая канализация более или менее справлялись со своей задачей. Управа Пыльва также недавно обновила некоторые из труб городской системы стока дождевой воды.

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