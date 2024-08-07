На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента (MTA) Вольдемар Линно.

Выдержки из беседы:

– Всё ли готово к введению тотального таможенного контроля? Что изменится по существу?

– Уточню, что завтра мы начинаем плавный переход на полный таможенный контроль. Главное изменение заключается в том, что каждый пересекающий границу человек будет контактировать с таможенным инспектором. Служащий таможни будет задавать различные вопросы, осматривать багаж пассажира и при необходимости принимать решение о более тщательной проверке перевозимых товаров и вещей. Повышенное внимание будет обращено и на транспортные средства, пересекающие границу – легковые автомобили, автобусы и грузовики.

– То есть, прежде всего – беседа, и по ее итогам – дальнейшие действия?

– Именно так. Первый контакт очень важен. На основании этого можно будет оценить, насколько правдив человек в своих ответах, может ли он что-то скрывать и т.д. Дальнейшие решения будут приниматься в индивидуальном порядке.

– Сколько дополнительных сил и ресурсов привлечено для осуществления усиленного контроля?

– Дополнительные ресурсы мы не привлекаем. Пришлось немного пересмотреть свою тактику, и на данный момент уже есть уверенность в том, что мы сможем обойтись имеющимися ресурсами.

– Поскольку дополнительные силы не привлечены, ожидается ли многократное увеличение очередей при пересечении границы?