– Какова ситуация с перевозом наличных денег?
– Конкретной суммы, разрешенной для провоза, не существует. Однако следует понимать, что банкноты, находящиеся в обращении в ЕС, как правило, запрещены к вывозу. Под исключение попадают только те суммы, которые необходимы в путешествии. А именно – при оплате гостиницы, билетов и т.д. Во всех случаях следует предъявить таможеннику соответствующие доказательства.
Практика показывает, что люди часто везут деньги для передачи родственникам, оплаты лечения, совершения покупок. Вывоз денег с этой целью исключен.
Если правила нарушаются по незнанию, можно отделаться предупреждением. Если умышленно, то возникают предпосылки для возбуждения уголовного дела.
– В случае проведения усиленного контроля груженых фур, кто будет заниматься разгрузкой и погрузкой товара?
– Разгрузка и погрузка товара – это уже крайняя мера. У нас есть много других инструментов контроля: визуальный досмотр, интервьюирование водителя или представителя груза, просветка и т.д. На основании результатов принимаются решения, нужно ли выгружать товар. Закон присматривает, что выгрузкой должен заниматься представитель перевозчика или декларант товара. То есть, если по требованию таможни придется выгрузить товар, декларант должен будет предоставить услугу по разгрузке.
– Выявленных нарушений санкций станет больше?
– Как показывает практика, усиление контроля в любой сфере приводит к росту выявленных нарушений. Однако это имеет временный эффект, поскольку постепенно люди начинают осознавать, что нет смысла рисковать и заниматься противозаконной деятельностью.