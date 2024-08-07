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КАЖДОГО НА БЕСЕДУ Таможенный департамент: неделями стоять у границы все же не придется (8)

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Переход к тотальному контролю будет плавным
  • Допресурсов к проверкам привлечено не будет

С завтрашнего дня вводится тотальный таможенный контроль на эстонского-российской границе. Что изменится по существу? Как будет проходить полный досмотр товаров и личных вещей пассажиров?

На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента (MTA) Вольдемар Линно

Выдержки из беседы:

– Всё ли готово к введению тотального таможенного контроля? Что изменится по существу?

– Уточню, что завтра мы начинаем плавный переход на полный таможенный контроль. Главное изменение заключается в том, что каждый пересекающий границу человек будет контактировать с таможенным инспектором. Служащий таможни будет задавать различные вопросы, осматривать багаж пассажира и при необходимости принимать решение о более тщательной проверке перевозимых товаров и вещей. Повышенное внимание будет обращено и на транспортные средства, пересекающие границу – легковые автомобили, автобусы и грузовики.

– То есть, прежде всего – беседа, и по ее итогам – дальнейшие действия?

– Именно так. Первый контакт очень важен. На основании этого можно будет оценить, насколько правдив человек в своих ответах, может ли он что-то скрывать и т.д. Дальнейшие решения будут приниматься в индивидуальном порядке.

– Сколько дополнительных сил и ресурсов привлечено для осуществления усиленного контроля?

– Дополнительные ресурсы мы не привлекаем. Пришлось немного пересмотреть свою тактику, и на данный момент уже есть уверенность в том, что мы сможем обойтись имеющимися ресурсами.

– Поскольку дополнительные силы не привлечены, ожидается ли многократное увеличение очередей при пересечении границы?

– Определенное увеличение очередей на границе мы прогнозируем, но оно не будет тотальным и не приведет к каким-то другим последствиям. На увеличение очередей мы будем реагировать оперативно. Не стоит опасаться, что придется неделями стоять в очередях. На сколько точно затянется пересечение границы, пока говорить рано. Пробные дни показали незначительное увеличение очередей.

К сентябрю завершится период отпусков и каникул, поэтому поток пересекающих границу сократится в разы. Переход к усиленному контролю произойдет плавно и без последствий.

– Таможня прогнозирует уменьшение нагрузки на границу к сентябрю, но завтра – 8 августа. Не возникнет ли коллапса на границе?

– Нет, поскольку переход к усиленному контролю будет плавным. Мы будем оперативно реагировать на изменение обстановки и коллапса не допустим. Усиление контроля произойдет на всех погранпунктах одновременно, поскольку граница у нас – одна, и сосед – один. Методы тоже будут одинаковыми.

– Последует ли зеркальная реакция с российской стороны? Можно ли ожидать усиления контроля и таможенниками РФ?

– Контроль со стороны РФ всегда был неспешным и основательным. Однако цели у этих контролей – разные. У Эстонии только одна цель: не допустить вывоз санкционных товаров в РФ. Цель же россиян может быть совершенно иной: наоборот способствовать прохождению санкционных товаров через границу. В данном случае сложно прогнозировать, что они могут предпринять, но фактом остается то, что до сих пор они работали и работают в своем режиме.

– Можно ли будет провозить через границу личные вещи – например, айфоны, которые тоже считаются санкционным товаром?

– Санкционным товар становится тогда, когда он перевозится с целью продажи или передачи другому человеку. Личные вещи, необходимые для путешествия, можно брать с собой. Полного эмбарго на айфоны нет.

– Какова ситуация с перевозом наличных денег?

– Конкретной суммы, разрешенной для провоза, не существует. Однако следует понимать, что банкноты, находящиеся в обращении в ЕС, как правило, запрещены к вывозу. Под исключение попадают только те суммы, которые необходимы в путешествии. А именно – при оплате гостиницы, билетов и т.д. Во всех случаях следует предъявить таможеннику соответствующие доказательства.

Практика показывает, что люди часто везут деньги для передачи родственникам, оплаты лечения, совершения покупок. Вывоз денег с этой целью исключен.

Если правила нарушаются по незнанию, можно отделаться предупреждением. Если умышленно, то возникают предпосылки для возбуждения уголовного дела.

– В случае проведения усиленного контроля груженых фур, кто будет заниматься разгрузкой и погрузкой товара?

– Разгрузка и погрузка товара – это уже крайняя мера. У нас есть много других инструментов контроля: визуальный досмотр, интервьюирование водителя или представителя груза, просветка и т.д. На основании результатов принимаются решения, нужно ли выгружать товар. Закон присматривает, что выгрузкой должен заниматься представитель перевозчика или декларант товара. То есть, если по требованию таможни придется выгрузить товар, декларант должен будет предоставить услугу по разгрузке.

– Выявленных нарушений санкций станет больше?

– Как показывает практика, усиление контроля в любой сфере приводит к росту выявленных нарушений. Однако это имеет временный эффект, поскольку постепенно люди начинают осознавать, что нет смысла рисковать и заниматься противозаконной деятельностью.

В этом году мы уже выявили порядка 4700 нарушений, в основном связанных с пассажирами. Совершены они были, как правило, по незнанию, без какого-либо злого умысла. Крупных нарушений зафиксировано мало. И это радует!

– Министр финансов Юрген Лиги недавно отметил, что каждый пересекающий границу столкнется с Эстонским государством и бюрократией, и при этом выиграют все – и ЕС, и Эстония. Поясните, в чем же будет измеряться выигрыш и насколько может быть страшна эстонская бюрократия?

– Бюрократия – не так страшна, как кажется, а выигрыш измеряется тем, что сократятся риски провоза товаров, которые помогают РФ держать на плаву свою военную машину и напрямую убивать жителей Украины.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: насколько затянется пересечение эстонско-российской границы?
Студия Postimees: насколько затянется пересечение эстонско-российской границы? Фото: Pm
  • Сколько допсил и ресурсов привлечено к проверкам?
  • Контроль усилится сразу на всех погранпунктах?
  • Что означает полный досмотр товаров и личных вещей?
  • В какой мере удлинится прохождение границы? 
  • Можно ли провозить личные вещи, например – айфоны?
  • Какова цель тотального таможенного контроля?
  • Выявленных нарушений санкций станет больше?
  • Сократится ли поток пересекающих границу?
  • Удастся ли избежать коллапса на границе?
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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