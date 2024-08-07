С завтрашнего дня вводится тотальный таможенный контроль на эстонского-российской границе. Что изменится по существу? Как будет проходить полный досмотр товаров и личных вещей пассажиров?
Студия Postimees: насколько затянется пересечение эстонско-российской границы?
На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента (MTA) Вольдемар Линно. Смотрите прямое включение из Пярну в 13:00!
- Сколько допсил и ресурсов привлечено к проверкам?
- Контроль усилится сразу на всех погранпунктах?
- Что означает полный досмотр товаров и личных вещей?
- В какой мере удлинится прохождение границы?
- Можно ли провозить личные вещи, например – айфоны?
- Какова цель тотального таможенного контроля?
- Выявленных нарушений санкций станет больше?
- Сократится ли поток пересекающих границу?
- Удастся ли избежать коллапса на границе?
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