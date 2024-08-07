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Студия Postimees: насколько затянется пересечение эстонско-российской границы?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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С завтрашнего дня вводится тотальный таможенный контроль на эстонского-российской границе. Что изменится по существу? Как будет проходить полный досмотр товаров и личных вещей пассажиров?

На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента (MTA) Вольдемар Линно. Смотрите прямое включение из Пярну в 13:00!

  • Сколько допсил и ресурсов привлечено к проверкам?
  • Контроль усилится сразу на всех погранпунктах?
  • Что означает полный досмотр товаров и личных вещей?
  • В какой мере удлинится прохождение границы? 
  • Можно ли провозить личные вещи, например – айфоны?
  • Какова цель тотального таможенного контроля?
  • Выявленных нарушений санкций станет больше?
  • Сократится ли поток пересекающих границу?
  • Удастся ли избежать коллапса на границе?
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
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