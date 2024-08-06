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Репортаж Жительница Тарту: люди совсем сошли с ума, почему они не беспокоятся о своих машинах?

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О наводнении в Тарту сегодня в полдень в центре города и его окрестностях свидетельствовали лишь большие лужи. Однако сотрудники предприятий на улице Раатузе продолжали активно бороться с попавшей в помещения водой.

Перевод: София Солдатенко

Особенно сильно пострадали предприятия, работающие в центральной части улицы Раатузе, например, частная клиника Raatuse Kliinik, бутик Elsa и расположенный на углу улицы Уус магазин велосипедов Veloscan.

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