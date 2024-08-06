О наводнении в Тарту сегодня в полдень в центре города и его окрестностях свидетельствовали лишь большие лужи. Однако сотрудники предприятий на улице Раатузе продолжали активно бороться с попавшей в помещения водой.
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Репортаж ⟩ Жительница Тарту: люди совсем сошли с ума, почему они не беспокоятся о своих машинах?
Перевод: София Солдатенко
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