Камала Харрис объявила своего напарника по президентской кампании. Им стал губернатор Миннесоты Тим Уольц

Уольц также имеет опыт принятия прогрессивных законов в своем штате и их защиты в понятной для умеренных и независимых избирателей форме.

На своей предыдущей работе в качестве конгрессмена он смог победить в округе, где проживает значительное число сельских жителей и избирателей-республиканцев.

Политические противники Уольца, главным образом республиканцы, критиковали его действия в связи с пандемией и протестами 2020 года.

Как выбирают вице-президента?

В США кандидат в президенты всегда идет на выборы с напарником, который, в случае победы становится вице-президентом — сама Камала Харрис именно так попала в Белый дом, будучи напарницей Джо Байдена на выборах 2020 года.

Кандидатуру возможного вице-премьера не проверяет ФБР, но это не означает, что ее не исследуют самым тщательным образом.

«Платили ли вы когда-нибудь за секс? Платили ли вы когда-нибудь за аборт? Были ли у вас гомосексуальные контакты?» Это лишь три из 200 вопросов, на которые пришлось отвечать желающим составить Камале Харрис компанию в битве за Белый дом.

У проверяющих — сотрудников предвыборного штаба и юристов, которые, кстати, работают бесплатно, ради общения и престижа, — как правило есть около месяца, чтобы выкопать все возможные компроматы. Они изучают налоговые декларации и историю болезни будущих кандидатов. Они могут зайти в личные аккаунты в социальных сетях не только самого кандидата, но и его или ее детей.

Малейший намек на супружескую неверность или любой другой скелет в шкафу — и они проверят все записи о каждом слове, которое потенциальный кандидат когда-либо произносил или писал.

Иногда проверяющий может задать вопрос, который никому не приходил в голову, и выявить потенциальную проблему — даже если она небольшая, и для дисквалификации кандидата ее недостаточно.