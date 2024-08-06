Сегодня, 6 августа, в 16:20 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Суурпеа в волости Куусалу в Харьюмаа автомобиль вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево.
По словам пресс-секретаря полиции, автомобиль перевернулся после столкновения и движение транспорта на месте происшествия было нарушено.
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