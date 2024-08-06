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Фото Мусор, вонь и грызуны: в Таллинне в машине жил человек?

Аймур-Яан Кескель
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В Таллинне в Пальяссааре на улице стоит автохлам с разбитым стеклом. На машине указано название строительной фирмы и телефоны. При более тщательном изучении проблемы выяснилось несколько интересных деталей.

Перевод: София Солдатенко

Фургон стоит на улице Лаэвастик, у заброшенного дома. В радиусе нескольких сотен метров находятся несколько многоквартирных домов и представительство христианской общины «Армия Спасения».

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