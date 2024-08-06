Фото Мусор, вонь и грызуны: в Таллинне в машине жил человек?

В Таллинне в Пальяссааре на улице стоит автохлам с разбитым стеклом. На машине указано название строительной фирмы и телефоны. При более тщательном изучении проблемы выяснилось несколько интересных деталей.
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Перевод: София Солдатенко
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