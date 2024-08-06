Понедельник был ужасным днем для мировых фондовых рынков. Если посмотреть на пенсионные фонды II ступени, то их объем за день сократился всего на 119,3 миллиона евро, до 5,19 миллиарда евро, или на 2,25 процента.
Перевод: София Солдатенко
Один из фондов на фоне других справился блестяще. Фонд Tuleva maailma võlakirjad за день вырос на 0,25 процента.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.