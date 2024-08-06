Грозовой ливень, окативший утром вторника культурную столицу, подкинул разным специалистам хлопот, которые пришлось разгребать до конца рабочего дня. На залитых теперь уже солнцем улицах еще продолжается уборка, а лица закончивших работу людей сияют гордостью – город справился с натиском природы. Rus.Postimees попросил поделиться впечатлениями тех, кому пришлось потрудиться из-за разгула непогоды.
УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «Мы справились!» Как Тарту пережил наводнение
Ботанический сад сильно не пострадал. В некоторых местах скапливалась вода, но там, где нет асфальта, она быстро впитывается в землю, второпях объяснила Силья, убирающая еще недавно затопленную дорожку. Никакого особенного ущерба не заметил никто из работников.
На ратушной площади спокойно подготавливает технику к показу этим вечером фильма Андрейс. Здесь второй день проходит тартуский кинофестиваль tARTuFF, в рамках которого представлены двенадцать фильмов о любви. Андрейс не первый раз работает на фестивале, и говорит, что обязательно все зальет в какой-нибудь из дней, поэтому у них все всегда предусмотрено и надежно укрыто.
Зато продолжаются работы по уборке на расположенном рядом Autovabaduse puiestee, то есть бульваре свободы от машин, – так в Тарту в пятый раз на лето переименована улица Вабадузе-пуйестеэ, где проходит большая часть мероприятий в рамках года культурной столицы европы Тарту 2024. Водитель уборочной машины уже второй раз прибыл на место, контейнер для сбора мусора заполнился очень быстро. А вот коллегам Александра пришлось откачивать воду из подвалов нескольких школ, за обслуживание которых отвечает та же компания.
Как пережили яростный ливень цветочные павильоны перед Kaubamaja? Бодрая продавщица цветов Эва говорит, что приехала со своим товаром когда заливало сильнее всего, и под крышей павильона ее встречали аж четверо бездомных, кто спал, кто любовался стихией. Но они беспрекословно уступили цветочнице ее место. Цветы остались на столе невредимыми, но на сам павильон продавщица жалуется: «Пусть они и с виду красивые, а на практике – никудышные. Со всех сторон заливает дождем, а в солнце еще хуже – хоть на работу не выходи. Ладно, самой невыносимо, но и все цветы вянут от жары. И это по цене аренды квартиры с удобствами! Впрочем, раньше и этого не было, хоть какое-то укрытие».
Самый впечатляющий потоп был, наверное, под железнодорожным мостом на улице Рийа, где и в прежние годы случались наводнения. Вот и в этот раз спасателям пришлось вытаскивать и буксировать на соседнюю парковку утонувшие машины, за которыми потом приезжали эвакуаторы, рассказывает Айн, который уже пять лет убирает город, и ситуация регулярно повторяется. Под мостом и на подъезде к нему сегодня застряли десятки машин. Почему же они едут, если видят, что другие уже оказались в беде? «Глупость, обычная человеческая глупость, – усмехается Айн. – С разгону въезжают в воду, и все, приплыли». Сегодня ему пришлось с восьми утра до одиннадцати часов работать на улице под проливным дождем, открывая и расчищая от собирающегося мусора сточные колодцы. Под мостом уже почти чисто, машина убирает остатки мульча, принесенного водой с засаженных растениями склонов.
Но больше всех досталось больнице Марьямыйза Клиникума Тартусского Университета. Часть отделений были вынуждены прекратить работу, в некоторых не было электричества. Только что завершила работу повар Анастасия. Кухня в больнице расположена на подвальном этаже, и туда быстро и неожиданно хлынула вода: «Сначала через окна, а потом и по коридору. Мы сработали красиво и хорошо, все быстро среагировали, справились, и даже ужин успели сейчас отдать. С бедствием в основном боролись спасатели, но устраняли проблему все, абсолютно все. Каждый делал свою работу».
Про остальные отделения повар ничего сказать не может – слишком много было дел в своем: «Вот и хочу почитать новости, что еще было». Отдельное спасибо она говорит военным, которые привезли три полевые кухни, на которых в отсутствие электричества готовили еду. «Все было легко и быстро, у нас хорошее руководство, все было схвачено, казалось, идет самая обычная работа. Все профессионалы, начиная с начальства. У кого-то там была паника, но начальник сказал – мы все сделаем, эта наша работа. Я иду сейчас, и я горжусь, мне так приятно, что я это сделала», – говорит она, положа руку на сердце.
Не менее воодушевлена Ану, работница центра крови этой же больницы. Их отделение на первом этаже, и их не затопило, как подвал, но в части розеток час на три пропало электричество. «Мы комбинировали, и справились. Переставляли оборудование, в ход шли удлинители. Но работа центра не прекратилась, доноры принимались. Прекрасная командная работа! Это был необычный день, было интересно», – заключает она.
Рядом сворачивает строительные пылесосы строитель Тармо. Руководство строительной компания, в которой он работает, среагировало вовремя, отправив всех людей на помощь в больницу. По его словам, воды в подвале набралось сантиметров десять, но всю мебель быстро вынесли, и довольно быстро и без особых потерь одолели напасть. Вот в А-корпусе у его коллег обрушился потолок. «Ничего не поделаешь, это природа», – смиренно подытожил он.
Дорожным рабочим, конечно, тоже досталось. Владимир заканчивает выкачивать воду из дренажных канавок на строящейся парковки, но возиться пришлось целый день. Из люков били фонтаны, крышки пришлось собирать и возвращать на место и ему, и работающим рядом канализационщикам, и просто проезжающим мимо людям. Но все явно довольны – справились.