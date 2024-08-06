УЛИЧНЫЙ ОПРОС «Мы справились!» Как Тарту пережил наводнение

Ботанический сад сильно не пострадал. В некоторых местах скапливалась вода, но там, где нет асфальта, она быстро впитывается в землю, второпях объяснила Силья, убирающая еще недавно затопленную дорожку. Никакого особенного ущерба не заметил никто из работников.

У работницы ботанического сада Сильи сегодня нет времени на разговоры. Фото: Александр Шкут

На ратушной площади спокойно подготавливает технику к показу этим вечером фильма Андрейс. Здесь второй день проходит тартуский кинофестиваль tARTuFF, в рамках которого представлены двенадцать фильмов о любви. Андрейс не первый раз работает на фестивале, и говорит, что обязательно все зальет в какой-нибудь из дней, поэтому у них все всегда предусмотрено и надежно укрыто.

Андрейс невозмутимо готовит фильм к вечернему показу. Фото: Александр Шкут

Зато продолжаются работы по уборке на расположенном рядом Autovabaduse puiestee, то есть бульваре свободы от машин, – так в Тарту в пятый раз на лето переименована улица Вабадузе-пуйестеэ, где проходит большая часть мероприятий в рамках года культурной столицы европы Тарту 2024. Водитель уборочной машины уже второй раз прибыл на место, контейнер для сбора мусора заполнился очень быстро. А вот коллегам Александра пришлось откачивать воду из подвалов нескольких школ, за обслуживание которых отвечает та же компания.

На Autovabaduse puiestee без техники не обойтись. Фото: Александр Шкут