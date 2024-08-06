С 1 августа Grand Hotel Viljandi закрыл свой буфет, поскольку посетителей было слишком мало, а повара переманил конкурент.
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Нет ни клиентов, ни поваров: еще одно заведение объявило о закрытии
С 1 августа ресторан отеля больше не предлагает в обед блюда дня. В соцсетях появилось сообщение, что теперь в ресторане можно только проводить собрания, дни рождения и поминки.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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