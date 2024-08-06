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Нет ни клиентов, ни поваров: еще одно заведение объявило о закрытии

Кадри Паас
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Финансовый директор отеля Айвар Талвет.
Финансовый директор отеля Айвар Талвет. Фото: Elmo Riig

С 1 августа Grand Hotel Viljandi закрыл свой буфет, поскольку посетителей было слишком мало, а повара переманил конкурент. 

С 1 августа ресторан отеля больше не предлагает в обед блюда дня. В соцсетях появилось сообщение, что теперь в ресторане можно только проводить собрания, дни рождения и поминки. 

Финансовый директор отеля Айвар Талвет сказал Sakala, что, по всей видимости, экономический кризис и нестабильное экономическое положение людей также коснулись клиентов, которые приходили в ресторан в обед за блюдами дня. «Буфет больше не окупал себя с экономической точки зрения. Еще в начале июля мы закрыли вечерний ресторан à la carte. Таких мест для обеда в центре Вильянди хватает», - заявил Талвет.

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